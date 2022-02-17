ІТ проти епідемії: як програміст врятував Маріуполь від колапсу

Віктор Семенов – програміст із Маріуполя, який в буквальному сенсі врятував медичну систему міста від колапсу та допоміг лікарям впорядкувати процес вакцинації. Кореспондентка проєкту «Новини Приазов’я» розпитала молодого IT-тішника про програму-порятунок для медиків та жителів Маріуполя.

У жовтні 2021 року місто активно щепилося від COVID-19 і шалений натовп штурмував пункти вакцинації, а лікарі, як виявилося, не встигали все це опрацьовувати та вносити потрібні дані. Тоді Віктор звернувся до свого знайомого з пропозицією: «А давай зробимо так, щоб не було таких черг. Мій друг мене звів з потрібними людьми, ми запитали лікарів і зрозуміли, що електронна черга, це не те, що потрібно на часі».



Він пояснив, що тоді була набагато складніша проблема, тисячі людей стояли в черзі, маріупольці, які вже отримали вакцину – тижнями чекали сертифікат в додатку «Дія».

Інтерв'ю з програмістом кореспондентка записувала у приміщенні колишньої Центральної бібліотеки міста, нині це місце розвитку стартапів ГО SocialBoost «1991». Віктор – фрілансер.

За два тижні тему вивчили з нуля, дослідили в процесі, перевірили з лікарями, та запустили програму з першого разу. Так до речі буває дуже рідко

«Ми почали думати, як це автоматично перенести до Міністерства охорони здоров'я, і щоб воно з'явилося в «Дії». Контактували раз на кілька днів з лікарями, намагалися зрозуміти, як це має виглядати, бо ніхто не розумів, як це має виглядати. Інтерфейс програми ніхто не замовляв» – розповів 27-річний програміст з Маріуполя.



За два тижні, зазначив він, тему вивчили з нуля, дослідили в процесі, перевірили з лікарями, та запустили програму з першого разу.

«Так до речі буває дуже рідко!» – з посмішкою додає Віктор.

Це не було питання комп'ютерної грамоти, це було питання обробки інформації. Програма, яку умовно назвали Helper працює локально, «ніяких особистих даних не зберігає, тому зламати та вкрасти їх неможливо. Програма працює лише локально на комп'ютері лікаря, який і так захищений, і нічого нікуди не надсилає, не обробляє, і не зберігає, тому це безпечно», запевняє розробник програми Віктор Семенов.

Був вільний час, і ми домовилися, що я зроблю це безкоштовно

«В мене був вільний час, і ми домовилися, що я зроблю це безкоштовно, бо заробляти на місті під час епідемії не здається мені правильним, плюс я тут живу, мені подобається місто, ну, і на інтерв'ю раз за разом беруть, чим це не вигода!» – додав він.



Потреба у програмі для медиків не відпала і зараз. Помічником активно користуються, але враховуючи відсутність великого потоку людей, з яким потрібно щось терміново вирішувати, програма просто стала частиною звичайного процесу роботи, та економить час лікарів та пацієнтів.



«У скрутну хвилину вдалося допомогти перевантаженим роботою лікарям та побачити, як їм це реально допомогло і зняло велику частку навантаження – це багато чого вартує», – підкреслив Семенов.



Якихось додаткових ідей після цього проєкту у Віктора не виникло, адже проєкт був волонтерським: «А ось те, що я побачив, наскільки іноді близько і безпосередньо можна вплинути на щось у великих масштабах і як буває відкрита держава до громадян і що виходить із взаємодії із суспільством, – це приємні відкриття. Плюс, що стосується впізнаваності – впізнали мене сусіди після передачі на ТБ або на сайті, це приємно».

Планів на майбутнє пов'язаних із медициною – у Віктора немає, зате є нові контакти та нові зв'язки.



«Я встановив контакти з розробниками кількох медичних систем, якими користуються лікарі, і мені там запропонували роботу. Та те саме в команді Марта-bot. Коли втомлюся від вільного існування і захочу стабільності – знаю куди піти», – розповів програміст.



Окрім всього Віктор Семенов разом із друзями займається власним проєктом про історію міста і забудови.

«Ми там збираємо історії про будівлі та дати їх зведення, після чого цікаво та інформативно відображуємо це на мапі. Це просто наш хобі-проєкт. Тому з важливого – я залишився задоволений співпрацею, та тим, що по ту сторону залишились подібні враження», – підкреслив Семенов.



До речі, як зазначив автор, поділитися програмою для медиків Маріуполь готовий і з іншими містами України.

Коронавірус: що це та як він поводиться? Коронавіруси – це сімейство вірусів, які отримали свою назву через сферичну форму, чия поверхня вкрита шипами, що схожі на «корону».

Коронавірусні інфекції мають широкий спектр симптомів, зокрема лихоманку, кашель та труднощі дихання.

Легкі випадки захворювання можуть мати симптоми, що схожі на застуду. Водночас важкі випадки можуть викликати пневмонію, гострий респіраторний синдром (SARS), ниркову недостатність та навіть смерть.

Як і інші коронавіруси, китайський коронавірус передається між людьми повітряно-крапельним шляхом під час дихання, кашлю або чихання.

Новий коронавірус «2019-nCoV» має інкубаційний період, тобто час до прояву симптомів, від одного до 14 днів.

Фахівці з інфекційних хвороб і вірусів кажуть, що масштаби нинішнього спалаху вказують на те, що вірус «самопідтримується» через передачу зараження між людьми. За їхніми оцінками, кожен інфікований заражає в середньому ще двох-трьох людей.

Тест на новий вірус із Китаю включає використання полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, яка ідентифікує вірусну РНК у зразках. Це можуть бути мазки з горла, зразки кашлю або крові пацієнта.

Віруси небезпечні тим, що проти них немає ліків – лікувати можна лише симптоми, тож передусім пацієнтів важливо ізолювати.

Науковці у різних країнах – зокрема, у Китаї, США, Німеччині, Великій Британії, Ізраїлі та інших – уже працюють над вакциною, але на її виробництво та випробування підуть місяці. У декотрих країнах уже почали випробування нових препаратів.