«Відбирають продукцію і техніку». РФ хоче створити «вільну економічну зону» в окупації

Навіщо окупаційна влада обіцяє підвищення рівня життя жителям захоплених українських територій? Яким є реальний стан економіки на окупованих частинах Херсонської й Запорізької областей? Які підприємства окупаційні чиновники відібрали у власників і кому їх віддають? Де Росія бере кошти для ведення війни й утримання окупованих територій? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили не можуть впоратися з економічною кризою на захоплених ними територіях, повідомив 1 липня Центр національного спротиву. Там зазначили, що окупаційна адміністрація захопленої частини Херсонської області відчайдушно намагається приховати соціально-економічний занепад, вдаючись до маніпуляцій і популізму.

Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої території на Херсонщині Володимир Сальдо оголосив про старт програми зниження цін на товари першої необхідності, наголосивши при цьому, що це начебто свідчить про турботу до місцевого населення. Так званий указ про регулювання роздрібних цін Сальдо видав 22 травня.

оголосив про старт програми зниження цін на товари першої необхідності, наголосивши при цьому, що це начебто свідчить про турботу до місцевого населення. Так званий указ про регулювання роздрібних цін Сальдо видав 22 травня. У Центрі національного спротиву зауважили, що регулювання цін застосовується виключно у випадку поглибленої економічної кризи та необхідності прихованого регулювання ринку. Результатом такого регулювання є розвиток «чорного ринку» й дефіцит товарів, тобто заходи окупаційної адміністрації лише поглиблюють кризу.

Водночас віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін 21 червня повідомив, що Рада Федерації затвердила пакет законів про вільну економічну зону для окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це написали російські ЗМІ. За словами чиновника, вільна економічна зона створюється до 2050 року, її стратегічною метою є забезпечення «сталого соціально-економічного розвитку та підвищення рівня та якості життя громадян».

21 червня повідомив, що Рада Федерації затвердила пакет законів про вільну економічну зону для окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це написали російські ЗМІ. За словами чиновника, вільна економічна зона створюється до 2050 року, її стратегічною метою є забезпечення «сталого соціально-економічного розвитку та підвищення рівня та якості життя громадян». В інтерв'ю російському телеканалу «НТВ» 15 червня Сальдо розповів, що вільна економічна зона на окупованій частині Херсонської області начебто відкриває особливі умови для інвесторів.

Також Сальдо у коментарі телеканалу «Росія 24» 3 липня розповів, що місцеві аграрії розпочали збір зернових. За словами окупаційного чиновника, урожайність цього року висока і становить по 40-50 центнерів із гектара.

«Віджимають по колу»

Окупаційна влада захопленої частини Херсонської області повідомила про плани протягом двох років запустити 14 підприємств, які зараз простоюють, сказав 10 липня так званий виконувач обов'язків міністра промисловості та торгівлі окупованої частини Херсонщини Іван Сафронов. За його словами, у роботу запустять «Завод великих електричних машин», «Каховський завод електрозварювального обладнання», «Каховський експериментальний механічний завод» та інші підприємства.

Журналіст Центру журналістських розслідувань Олег Батурін розповів «Новинам Приазов’я», які підприємства лівобережної Херсонщини окупаційна влада відібрала у власників через те, що вони відмовилися співпрацювати.

«З відомих підприємств були привласнені компанії «Чумак» у місті Каховка, котре окупантам в принципі так не вдалося запустити. Вони не змогли це зробити і просто там сама компанія вона на той час займалася фактично розпродажем готової продукції, яка у них залишалася на складі. Продукції сама вона не виробляла, а коли завод перейшов під контроль окупаційної влади повністю, то теж ніякого відновлення роботи там не відбулося», – каже він.

За словами журналіста, така сама доля спіткала багато інших захоплених підприємств – Дім марочних коньяків «Таврія» у Новій Каховці, Каховська приватна броварня у Голій Пристані, компанія з виробництва питної води ТМ «Аляска».

Деякі підприємства окупаційній владі вдалося перезапустити, розповідає Батурін. З відомих тих випадків – каховська компанія «Тройка» з виробництва мінеральної води Каховка та інших питних вод.

Одні віджимали в інших і так відбувалося по колу

«Цю компанію вже по кілька разів перевіджимали представники окупаційної влади. Тобто одні віджимали в інших і так відбувалося по колу. Цей процес також триває на деяких інших приватних компаніях, захоплених на лівобережжі Херсонщині. Подібні процеси відбуваються в аграрному секторі. Зокрема в Генічеському, Каховському районах, з того, що мені відомо», – повідомив журналіст.

«Заїжджають озброєні люди»

Особи тих, хто володіє підприємствами на окупованих територіях після того, як їх відбирають у власників, здебільшого невідомі, каже Батурін.

«Відбуваються, наприклад, якісь «маски-шоу», тобто з’їжджаються озброєні люди у балаклавах, оточують підприємство, збирають представників, які там в той момент перебувають і оголошують, що от зараз такий-то чоловік буде керівником або директором цього підприємства. Але нюанс полягає в тому, що практично завжди за представленими цими людьми стоять справжні ляльководи, справжні господарі цієї ситуації», – розповів розслідувач.

За його даними, на лівобережній Херсонщині, яка перебуває в російській окупації, досі продовжується пограбування складів готової продукції на підприємствах, вивозяться цінні активи, привласнюються рефрижератори.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Про інвестиції в окупації

Директор компанії «Grain Export», яка допомагає підприємцям експортувати та імпортувати аграрну продукцію, Олег Попов вважає, що російська окупаційна влада не буде залучати інвестиції для підприємств на захоплених територіях.

Вони купують за безцінь продукцію з Херсонської області. В когось вони забирають цю продукцію, крадуть

«Це 100% неправда. Я неодноразово бачив, як російська пропагандистська машина обманює людей власними очима, не дізнаючись десь із ЗМІ. Я сам бачив багато разів. Наприклад, я скажу вам точно, що вони купують за безцінь продукцію з Херсонської області. В когось вони забирають цю продукцію під якимись підставами. Вони заходять на великі фермерські господарства, заїжджають своєю технікою і крадуть», – розповів Попов.

Крім того, що у підприємців відбирають продукцію, також відбирають техніку, стверджує експерт. Разом з цим він вказує на те, що фермери зазнають втрат через руйнування греблі Каховської ГЕС. Це напряму впливає на ситуацію з урожаєм.

Взагалі немає техніки для збирання врожаю

«Дуже багато земель зараз в Херсонській області, на окупованій території, затоплено. Люди вклали колосальні гроші, повлазили в кредити. Я зараз займаюсь комбайнами. У нас є своя техніка, ми надаємо послуги по збиранню врожаю по Україні. Я чув, що на окупованій території зараз в людей дуже велика катастрофа. Вони не можуть зібрати свій врожай, коли його не затопило. Тобто взагалі немає техніки для збирання врожаю», – розповів Попов.

«Навʼязують свою ціну»

Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що цей регіон «є перспективним у розвитку малого та середнього підприємництва». Про це Балицький написав 27 травня у своєму телеграм-каналі. За його словами, на той період на податковий облік стали понад 8 тисяч суб'єктів підприємництва, у тому числі понад 3 тисячі юридичних та понад 5 тисяч індивідуальних підприємців. Крім того, так званими податковими органами видано понад 55 000 свідоцтв про постановку на облік фізичних осіб, стверджує Балицький. Втім, він вважає, що регіон потребує спрощеної системи видачі кредитів та зниження податкового навантаження, також у всіх підприємців повинен бути рівний доступ до залізничних перевезень, що підвищить конкурентоспроможність, зазначив окупаційний чиновник.

заявив, що цей регіон «є перспективним у розвитку малого та середнього підприємництва». Про це Балицький написав 27 травня у своєму телеграм-каналі. За його словами, на той період на податковий облік стали понад 8 тисяч суб'єктів підприємництва, у тому числі понад 3 тисячі юридичних та понад 5 тисяч індивідуальних підприємців. Крім того, так званими податковими органами видано понад 55 000 свідоцтв про постановку на облік фізичних осіб, стверджує Балицький. Втім, він вважає, що регіон потребує спрощеної системи видачі кредитів та зниження податкового навантаження, також у всіх підприємців повинен бути рівний доступ до залізничних перевезень, що підвищить конкурентоспроможність, зазначив окупаційний чиновник. За даними Балицького, 70% аграріїв окупованої частини Запорізької області працюють «у правовому полі Росії», а близько 30% залишаються «у сірій зоні діяльності».

Так звана міністерка агропромислового комплексу і продовольчої політики окупованої частини Запорізької області Світлана Шевченко 12 липня у коментарі телеканалу «ЗаТВ» наголосила, що підприємцям аграрної сфери регіону необхідно перереєструватися за російським законодавством.

Голова Приазовської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області Андрій Солопов розповів «Новинам Приазовʼя», що основою економіки громади є аграрний бізнес. Російські окупаційні сили почали на нього тиснути відразу після захоплення регіону.

Тобто або продаж так, як ми хочемо, або просто заберемо

«Проводили збори, ми все це бачили, в будинках культури. На камеру звичайно обіцяли там золоті гори, підтримку, дотації, суперумови, якісь пільги. А поза камерою доводили до відома умови, за якими люди будуть продавати збіжжя, свою продукцію. Тобто або продаж так, як ми хочемо, або просто заберемо. А продавали за безцінь. Добрива, запчастини, які до речі, є в дуже великому дефіциті, паливно-мастильні матеріали – все це за ринковими цінами нашим аграріям дістаються, а ціна на їхню продукцію далека від світової, вона така, яку нав'язали окупанти», – розповів посадовець.

«Займають поля, грабують підприємства»

Також, за його словами, підприємців відразу почали змушувати перереєструватися за російським законодавством. Хтось пішов із задоволенням, каже Солопов, але більшість робила це під тиском. Тих, хто до останнього не перереєстрував свої підприємства, більшість все ж змусили зареєструвати бізнес за російським законодавством і сплачувати податки до бюджету РФ.

Визначалися люди, які обробляють ці землі, а збіжжя – далі його крадуть

«Є непоодинокі випадки, коли люди не могли цього терпіти, кидали свої підприємства і виїжджали з окупованої території. Доля цих підприємств така, що землі, які обробляли ці сільгосппідприємства, окупантами, представниками комендатури, гауляйтерами визнавалися такими, що є «безгосподарними», далі визначалися люди, які обробляють ці землі, а збіжжя – далі його крадуть», – стверджує посадовець.

Він розповідає, що є випадки коли загарбники зайняли сільгосппідприємство, яке було одним з найтехнологічніших в регіоні, викрали там частину техніки, а на тій, що залишилася, працюють вже нові господарі Деякі підприємства були просто пограбовані, включаючи запаси посівних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, запасом запчастин, каже Солопов.

Ціни у магазинах, які працюють зараз в окупованій громаді, дуже високі, розповідає посадовець. На це впливає і курс валюти, яку запровадили загарбники, і логістика завозу певних товарів з окупованого Криму та Росії.

Голова Приазовської селищної ради впевнений, що Росія не буде вкладати інвестиції до окупованого регіону: «Ми реалісти, ми бачимо, що відбувається насправді, бачимо, як люди вимушені виживати в окупації і це не секрет. Взагалі думаємо, що більшість нашого населення, я в цьому впевнений, вони «чекають Україну» (повернення української влади – ред.)»

«Не вважають територію своєю»

Політичний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що Росія не розвиватиме окуповані території, оскільки розуміє, що звідти доведеться піти.

Єдине, що їх цікавить, це пограбування, створення якомога більших проблем

«Вони нічого не збираються інвестувати, тому що їм це не цікаво, вони не вважають це поки що своєю землею. Єдине, що їх цікавить, це пограбування, створення якомога більших проблем. Я переконаний, що велика частина російської еліти розуміє, що їм доведеться йти з Херсонської, Запорізької і навіть Донецької, Луганської областей, в тому числі. З Кримом, поки що питання є, вони вірять, що вони можуть його відбити», – сказав експерт.

Він вважає, що на окупованих територіях дозволяють працювати підприємствам, в яких Росія зацікавлена. В більшості випадків окупанти використовують підприємства, як промислові майданчики для зберігання техніки або для ремонту техніки.

«Ну, якісь аграрні підприємства, які вирощують врожай, потім продають в Росію. Якісь працюють за військовими контрактами, я цього не виключаю. Може одяг шиють, чи щось подібне. Більшість підприємств, які перебувають там, вони в непрацюючому стані», – переконаний Загородній.

Про вплив санкцій

Західні санкції впливають на стан економіки Росії, але там є галузі, які досі залишаються прибутковими, розповідає Загородній.

«Їм грошей не вистачає на власні регіони. Вони там секвестр бюджету постійно проводять. У Росії в основному працюють зараз галузі, які безпосередньо пов'язані з оборонкою. Там все добре, там є державне замовлення, туди інвестуються гроші, а все інше там поки що під великим питанням», – підкреслив він.

Основні санкції проти Росії вже запроваджені, але поле для тиску ще є, додав експерт. Залишається добитися, щоб Росія не обходила ці санкції, це так звані вторинні санкції, каже Загородній. Для цього проводиться моніторинг, потім шукаються методи тиску на РФ.

«Тому ми повинні розуміти, що є простір ще для тиску. Наприклад, запровадити санкції на алмази, на рідкоземельні метали, але Захід від них дуже залежить – паладій та платін, які виробляються в Норильську. Компанію «Росатом» поки що замінити на ринку неможливо через технічні причини», – додав він.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України. 6 червня була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 30 червня 2023-го. В ООН наголошують, що реальні цифри жертв набагато більші.













































































.