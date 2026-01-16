«Вони показали – Україна чинитиме опір». Оборона Донецького аеропорту: 244 дні, які увійшли в історію

(текст уперше був опублікований у 2023 році)

«Вони вистояли! Не витримав бетон!» – так в Україні говорять про оборонців Донецького аеропорту. Їх називали «кіборгами», віддаючи належне тій затятості, з якою вони вісім місяців утримували непристосований для оборони об’єкт під постійними обстрілами, відбиваючи атаку за атакою. «Кіборги», як кажуть військові аналітики, показали Путіну, що Україна здатна чинитиме опір агресії Росії.

Більшість оборонців Донецького аеропорту з перших днів повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року знову пішли на фронт. Багато з них поклали свої голови, обороняючи Україну. Серед них і Руслан Боровик, В'ячеслав Зайцев...

Так склалося, що в Україні є два Дні пам’яті захисників Донецького аеропорту:

неофіційна дата – 16 січня, яка закріпилися від 2016 року, коли оборонці ДАПу та їхні родини зібралися у Києві на вшанування пам’яті своїх загиблих товаришів,

і офіційна – 20 січня, встановлена Міністерство оборони та Генштабом ЗСУ.

Самі учасники боїв за Донецький аеропорт кажуть, що 16 січня «новий термінал ще був наш», а найтрагічнішими днями оборони були 19 січня (перший підрив бойовиками перекриття терміналу), 20 січня (другий підрив), коли загинув 51 оборонець, і 21 січня, коли вбили Ігоря Брановицького.

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року.

Перші місяці Донецький аеропорт тримали під своїм контролем українські військові. Це були бійці 3-го Кіровоградського полку спецпризначення, рота 93-ї механізованої бригади і добровольці ДУК «Правий сектор». Із селища Піски оборонців ДАПу прикривали бійці четвертої батальйонно-тактичної групи 93-ї механізованої бригади. Керував обороною аеропорту полковник Олександр Трепак (псевдо «Редут»).

14 вересня 2014 року загинув Євген Подолянчук.

«Чорним» став день 28 вересня 2014 року. Тоді загинули 9 українських бійців, а 20 отримали поранення.

У жовтні 2014 році, перед днем народження президента Росії Володимира Путіна, російській ЗМІ повідомили, що «аэропорт взят». Однак, попри постійні атаки із застосуванням важкої техніки і штурми, українські воїни у повному оточенні далі утримали ДАП.

Важкі бої точилися в Донецькому аеропорту у листопаді 2014 року. Радіо Свобода склало хронологію подій у цьому місяці оборонної епопеї із інформаційних повідомлень та розповідей учасників подій.

Читайте і дивіться тут: Листопадові бої за Донецький аеропорт 2014 року

У грудні 2014 року із перехоплених переговорів супротивника стало відомо, що проти українських оборонців ДАПу були задіяні російські спецпризначенці.

27 із них загинули, написав тодішній радник п’ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков. Оборонці ДАПу стримали атаку, а супротивник поніс втрати і відійшов.

Вдарили сильні морози, температура опускалася майже до - 30. Але коли настало 7 січня, «кіборги», які утримували вежу Донецького аеропорту, вирішили поколядувати.

Контроль над вежею Донецького аеропорту дозволяв оборонцям ДАПу забезпечувати своєчасність і точність прикриття терміналів артилерійським вогнем.

Збройні угруповання російських гібридних сил, так звані «батальйони ДНР», багато разів атакували вежу, обстрілювали її з усіх видів озброєння, зокрема і з танків та зенітних установок. Внаслідок тривалих танкових обстрілів 13 січня 2015 року вежа упала. ​ На той момент у ній були українські солдати. Декілька з них ще три дні продовжували коригування вогню зі зруйнованої будівлі.

Далі були важкі бої, поранених і стомлених бійців треба було міняти. І в ніч на 18 січня в ДАП заїхала група бійців 90-го батальйону. А 19-го вже був перший підрив.

«Найстрашніше, коли ти чуєш стогін друга, який помирає, і допомогти нічим не можеш. І немає знеболювальних, вони десь там, під завалами... Оце крає душу більш за все», – розповів Анатолій Свирид.

Ті, хто залишився живий, не дочекавшись деблокування, вийшли з терміналу і потрапили в полон до угруповання проросійських бойовиків «Спарта». Їх піддали катуванням, а Ігоря Брановицького убили.

Спочатку саме цей день почали вважати останнім днем оборонної епопеї і називали цифру у 242 дні.

Але згодом стало відомо, що оборона Донецького аеропорту тривала 244 дні, а не 242.

Після того, як новий термінал був підірваний бойовиками, шестеро українських бійців «Абдула», «Рекс», «Живчик», «Фокс», «Жмеринка», «Вовк» під командуванням «Адама» (Максима Ридзанича) без зв’язку продовжували ще дві доби утримувати позицію «Пожарка», що була у пожежному депо між терміналом і диспетчерскою вежею аеропорту.

Останній день оборони – 23 січня.

За 8 місяців оборони у Донецькому аеропорту загинули 109 бійців. П’ятьом із них присвоїли звання «Герой України» посмертно. Пів тисячі оборонців ДАПу зазнали поранень.

«На межі людських можливостей, під численними обстрілами та облогами ворога «кіборги»​ до останнього утримували цей форпост»​, – зазначає Міністерство оборони України.

Всі наші загиблі – Герої

«Ми на ходу вчились воювати. Ми огризались і не здавались. Ми обхожували поранених і навіть вбитих під вогнем витягували. Всі наші загиблі – Герої. Пишаюсь кожною миттю проведеною поруч в одному строю», – написав один із оборонців Донецького аеропорту Віталій Пясецький.

За час оборонної епопеї Донецький аеропорт і прилеглі до нього об’єкти утримували спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці ДУК «Правий сектор», 93-ї та 72-ї окремих механізованих, 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних бригад, бійці зведеного загону «Дика качка», 1-ї та 17-ї окремих танкових бригад та 57-ї окремої мотопіхотної бригад, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1» та «Карпатської січі».

Розповіді оборонців Донецького аеропорту про ті події читайте у розділі: «Донецький аеропорт».

Радіо Свобода публікує історії оборонців Донецького аеропорту. Розповіді, зібрані протягом 2015 року, увійшли в книжку «АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви».​

«Аеропорт був буфером між двома світами», – сказав у 2015 році в інтерв'ю Радіо Свобода десантник 79-ї бригади Микола Гуцаленко, який був одним із тих, хто підняв українських прапор над новим терміналом Донецького аеропорту.

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії багато оборонців Донецького аеропорту пішли на фронт. Деякі загинули.

Як от Руслан Боровик, який зробив велику кількість фотографій під час оборони ДАПу і видав з ними книгу. Також Руслан Боровик зняв відео, на якому «кіборги» співають Гімн України.

5 жовтня 2022 року загинув «кіборг», кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня, історик, археолог, учасник гідроархеологічних експедицій, завідувач інформаційно-видавничим відділом Національного заповідника «Хортиця», депутат Запорізької міської ради двох скликань, учасником обох Майданів, кіноман і шанувальник поезії В'ячеслав Зайцев.

Радіо Свобода знімало про нього документальний фільм: «Січ. Звідки росте спротив «русскому миру»»