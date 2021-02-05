«Беретеся з корупцією, ми йдемо до вас». Як Росія поширює на Крим практику репресій проти активістів?

У Ялті 4 лютого відбувся обшук у місцевої активістки Людвіки Пападопулу. Одночасно з цим силовики прийшли в московську квартиру Володимира Гарначука ‒ російського активіста, голови організації «Чистий берег. Крим» та модератора Facebook-групи «Дошка ганьби чиновників Криму». Як стало відомо Крим.Реалії, обидва візити російських силовиків відбулися в межах розслідування кримінальної справи про «наклеп у ЗМІ або в Інтернеті» (стаття 128.1 частина 2 Кримінального кодексу Росії). Подробиці ‒ у матеріалі.

О 7:40 ранку Володимир Гарначук отримав повідомлення про те, що в його квартирі в Москві спрацювала система сигналізації. За словами активіста, в цей час вдома нікого не було. Сусіди повідомили його, що біля квартири стояли близько десяти осіб, які назвалися співробітниками Слідчого комітету Росії.

Одночасно з цим співробітники кримського управління Слідкому провели обшук у ялтинської активістки Людвіки Пападопулу.

Як розповів Крим.Реалії її адвокат Олексій Ладін, російські силовики вилучили всю техніку, а також декілька флешок і компакт-дисків. Це підтвердила й сама активістка на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше Пападопулу допитали в кримському управлінні Слідчого комітету Росії в Сімферополі. Там же в активістки та її адвоката взяли підписку про нерозголошення, тому розповісти про суть кримінальної справи ні вона, ні Ладін не змогли.

Стаття за пост

Людвіка боїться, що сказане нею може бути згодом використане для висунення їй підозр або звинувачення у скоєнні злочину

Поки відомо, що Пападопулу не висували звинувачень, і на цей момент вона має статус свідка. Однак відповідати на запитання слідчого активістка відмовилася.

«Людвіка сказала, оскільки в її оселі був проведений обшук, вона боїться, що сказане нею може бути згодом використане для висунення їй підозр або звинувачення у скоєнні злочину. Водночас вона клопотала перед слідчим про ознайомлення з матеріалами справи, щоб ми могли зрозуміти, що саме стало приводом для обшуку в її квартирі», ‒ сказав адвокат Олексій Ладін кореспонденту .

Володимир Гарначук зі свого боку стверджує, що саме він є підозрюваним у цій кримінальній справі. Йдеться про справу, порушену за частиною 2 статті 128.1 Кримінального кодексу Росії ‒ «наклеп, вчинений публічно з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу Інтернет».

Приводом для її порушення стала публікація у Facebook від серпня 2019 року. У ній йшлося про те, що в Криму нібито відбулося рейдерське захоплення санаторію «Парус» і до нього причетний Керім Акуєв, який обіймає з літа 2014 року посаду начальника управління судового департаменту Криму.

Слідство, за інформацією Гарначука, веде Антон Гулій, який відомий у кримінальних справах, порушених проти активістки «Кримської солідарності» Гульсум Алієвої, журналіста Олексія Назімова та ексдепутата алуштинської міськради Павла Степанченка.

Темна історія однієї оздоровниці

Санаторій «Парус» перебував на балансі окупаційної російської прокуратури Криму. Інвестувати в розвиток оздоровниці взявся бізнесмен з Єкатеринбурга Борис Безруков. Для цього в Гаспрі була зареєстрована спеціальна юридична особа ‒ ТОВ «Керівна компанія «Парус», що стала резидентом вільної економічної зони, створеної Росією в окупованому Криму.

У 2019 році російський глава окупованого Криму підписав указ, згідно з ним санаторій «Парус» був знятий з балансу прокуратури й переданий управлінню судового департаменту, який очолює Керім Акуєв.

Після цього новий балансоутримувач «зайшов» на об'єкт з новою керівною компанією та за допомогою співробітників охоронних підприємств «виселив» «Парус» із території санаторію. При цьому співробітники єкатеринбурзької керівної компанії стверджують, що нові управлінці «захопили належні їм готівку, медичне обладнання та меблі».

Отримати оперативний коментар Керіма Акуєва Крим.Реалії не вдалося. В управліннях Слідчого комітету Росії в Криму та Москві також не коментували цю справу.

«Провокація для тиску на громадських активістів»

Слід зазначити, що влітку 2019 року про ситуацію із санаторієм «Парус» регулярно писали в ЗМІ та соціальних мережах.

Публікація в пабліку «Дошка ганьби чиновників Криму» в Facebook, яка, за твердженням Володимира Гарначука, стала приводом для порушення кримінальної справи, зараз видалена.

Ця публікація використовується для того, щоб залякати й закрити рот усім громадським активістам

Гарначук каже, що не пам'ятає, щоб він писав публікацію з критикою або зі звинуваченнями на адресу Акуєва. Активіст припускає, що цей пост був «провокацією, яку зараз використовують для тиску на громадських активістів».

«Так, пост був опублікований з акаунта «Володимир Гарначук», але таких акаунтів можна створити масу й публікувати все, що захочеться. Зараз ця публікація, очевидно, використовується для того, щоб залякати й закрити рот усім громадським активістам, які мають незалежну точку зору й не згодні з тим, що відбувається в Криму», ‒ сказав Гарначук у коментарі Крим.Реалії.

Чому свідком у цій справі стала саме Людвіка Пападопулу, Гарначук відповісти не зміг. Деякі користувачі соцмереж припускають, що вона могла прокоментувати опублікований пост, зробити репост або поставити лайк.

Олексій Ладін також упевнений, що обшук у Людвіки Пападопулу ‒ елемент політичного тиску на активістку. А вилучення всієї техніки, зокрема й у неповнолітнього сина Пападопулу, адвокат розцінює як «тиск з матеріального боку».

Вони ще повернуться

Олексій Ладін каже, що ще належить з'ясувати, які саме матеріали справи стали приводом для обшуку в активістки. Однак, з досвіду адвоката, для його проведення досить і одного процесуального документа.

«Я можу припустити, що під час ознайомлення з матеріалами справи ми переконаємося, що обшук у Людвіки пройшов на підставі одного короткого рапорту оперативника, який повідомив, що в неї вдома можуть бути докази у справі. Якщо це так ‒ це сумно, але не дивно», ‒ сказав Ладін, додавши, що має намір оскаржити рішення судді, який дав санкцію на обшук.

На момент написання цього матеріалу обшук у квартирі Володимира Гарначука так і не відбувся. Втім, активіст не сумнівається, що співробітники Слідчого комітету Росії знову відвідають його квартиру.

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