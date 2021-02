Українська журналістка отримає премію за захист прав людини від посольства Франції

Українська журналістка Таїсія Кутузова стала лауреаткою Премії з прав людини «Свобода – Равність – Братерство» 2020 року, повідомляє посольство Франції.

За повідомленням, церемонія вручення відбудеться 5 лютого в резиденції Франції у Києві за участі посла Етьєна де Понсена.

В посольстві уточнюють, що Кутузова отримує нагороду за свій фільм «Закрий рота!» (Shut the fck up!) про активіста Сергія Чагарова, який, попри погрози, бореться з незаконними забудовами в рідному селі Гатне.

У жовтні 2020 року вона повідомила, що на неї під час роботи над фільмом в Гатному напали правоохоронці.

«Ця місцева та конкретна ситуація піднімає питання участі української молоді в управлінні суспільством та боротьби за чесність і справедливість у світі, що страждає від корупції», – зазначають у посольстві.

Таїсія Кутузова родом із Криму, вивчала журналістику в Українському католицькому університеті у Львові. 2014 року мусила виїхати з Криму через російську окупацію.

Протягом п’яти років журналістка працювала на проєкті Радіо Свобода Крим.Реалії, була одним із перших фотокореспондентів на початку окупації. Згодом була мультимедійним редактором у Київському бюро Радіо Свобода.

«Таїсія Кутузова отримала кілька нагород за свою роботу як режисер: головна нагорода 2020 року на фестивалі Baltic Sea Docs у Ризі, премія IBF Classic – Development support на нідерландському фестивалі IDFA та приз лабораторії талантів на німецькому фестивалі goEast у 2020 році. А вчора її документальний фільм Shut the fuck up отримав спеціальну відзнаку міжнародного ринку документальних фільмів Sunny Side of the Docs, який є ключовою подією для французької документалістики», – йдеться в повідомленні.

Національна консультативна комісія з прав людини присуджує щорічну нагороду Франції «Свобода – Равність – Братерство» з 1988 року. Премія має на меті підтримку громадянського суспільства як рушійну силу в захисті прав людини. За повідомленням посольства, у 2020-му комісія отримала 200 заявок з 62 країн, 10 грудня офіційно оголосила п’ятьох переможців, у тому числі – Таїсію Кутузову.

Посольство нагадує, що це вже друга премія, яку отримує українська журналістка – минулого разу її присудили президентці «Інституту масової інформації» Аллі Лазарєвій у 1997-му.

Зазвичай премію вручає прем’єр-міністр Франції або член уряду в Парижі, але через пандемію вручення відбудеться у посольстві в Києві.