Пентагон вражений: чи справді ЗСУ близькі до «великого успіху» на фронті?

Представник Міноборони США Дуглас Сімс заявив 14 липня, що ЗСУ просуваються на Півдні ціною величезних зусиль – цим і пояснюється гадана повільність наступу.

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«Можливо, не з тією швидкістю, яку ми хотіли б. Однак це важка війна, вона ведеться на справді важкій місцевості, під обстрілами, і якщо взяти до уваги все це, то це просто вражає», – наголосив представник Пентагону.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують йти вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також на південь від Бахмуту – попри контратаки загарбників. А в Нацгвардії повідомили, що штурмовики бригади «Кара-Даг» за підтримки танків за тиждень просунулися вперед більш ніж на 1700 метрів у напрямку Мелітополя.

«Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу», – зазначили у відомстві.

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В естонській розвідці заявили, що ЗСУ близькі до «великого успіху» – зараз вони зосереджені на знищенні командних пунктів і логістичних центрів армії Росії. Наразі Україна, за даними естонців, сковує російські підрозділи на вузьких ділянках – і шукає слабкі місця для прориву.

Головні питання випуску:

Чи справді ЗСУ близькі до «великого успіху» на фронті?

Чи реальний великий прорив оборони Росії на Півдні – за умов потужних укріплень росіян там?

І чи можуть загарбники кинути ці укріплення – через ігнорування своїх проблем з боку Генштабу РФ?