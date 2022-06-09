«Московська анексія кримських єпархій УПЦ»: чи остання це втрата для церкви?

Сімферопольська та Кримська єпархія УПЦ МП офіційно вийшла з підпорядкування Києву, яке всі 8 років російської анексії Криму залишалося все більш формальним. У Криму створено нову митрополію, куди увійшли всі підрозділи УПЦ МП на півострові. Вона переходить у пряме підпорядкування російському патріарху Кирилу.

Нова митрополія

На сайті Сімферопольської та Кримської єпархії опубліковано журнал №59 засідання Священного Синоду, яким було утворено Кримську митрополію. На засіданні було заслухано «рапорти» митрополита Феодосійського та Керченського Платона, митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря, єпископа Джанкойського та Роздільного Алексія «щодо статусу довірених їм єпархій».

Саме прохання кримських митрополитів та єпископа, як випливає з тексту, були задоволені створенням окремої митрополії, яка тепер прийнята «в безпосереднє канонічне та адміністративне підпорядкування Патріарху Московському і всієї Русі та Священному Синоду Російської Православної Церкви». До нової митрополії увійшли Сімферопольська та Кримська єпархія (зокрема Севастопольське благочиння), Джанкойська та Феодосійська єпархії.

На чолі новоствореної Кримської митрополії був поставлений 83-річний митрополит Лазар (Ростислав Швець). Він народився на Волині, висвячений у священникита єпископів у Києві, очолював парафії в Південній Америці, Тернопільській області, Одесі, Херсоні та в Сімферополі. На момент російського захоплення Криму він керував Сімферопольською та Кримською єпархією УПЦ МП і зміг утримати цю посаду аж до заснування окремої митрополії РПЦ.

Причини офіційні та реальні

Причиною відколу кримських єпархій від УПЦ МП у тексті називається «неможливість регулярного спілкування з Київською митрополією». Але наскільки регулярним буде спілкування з Московською митрополією, глава якої за 8 років російської анексії жодного разу не відвідав Крим, поки що не зрозуміло.

З 2014 року митрополит Лазар жодного разу публічно не висловився проти російської анексії Криму та привітав призначення Сергія Аксьонова (за документами – Аксенов) на посаду російського глави Криму. Але навіть попри те, що кримське духовенство освячувало російську зброю на окупованих територіях, формальна єдність УПЦ МП усі ці роки зберігалася. Як мінімум до 2018 року Лазар приїжджав на збори духовенства УПЦ МП до Києва особисто.

Усе змінилося 24 лютого 2022 року. Кримські священики УПЦ МП продовжили співпрацю з російською армією, внаслідок дій якої було знищено десятки храмів та сотні парафіян цієї ж церкви на материку. Трактування війни Росії проти України у храмах однієї і тієї ж УПЦ МП у Криму та на материковій частині України стали прямо протилежними.

27 травня УПЦ МП заявила про свою незалежність і внесла зміни до статуту, зокрема скасування згадування московського патріарха на службах. Кримська делегація, яка брала участь у цьому Соборі, влаштувала публічний демарш – проголосувала проти й опублікувала відповідні заяви на сайтах єпархій.

В інтерв'ю для Крим.Реалії колишній прем'єр-міністр АРК Сергій Куніцин стверджував, що Лазар – «українець до мозку кісток». «Лазар на ці процеси просто не впливає. Його кілька разів там намагалися зняти, і таке інше. Але формально він лишається. Тому в нього вкрай непроста ситуація», – каже Куніцин.

Крим.Реалії неодноразово намагалися зв'язатися з пресслужбою Сімферопольської та Кримської єпархії, а нині – Кримської митрополії, у тому числі й під час підготовки цього матеріалу. Співробітниця пресслужби відмовилася нам представитися, а на наші запитання відповіла, що «вся інформація на сайті». Дізнатися думку самого Лазаря про те, що відбувається, за її словами, ми також не можемо.

Але публічні коментарі про те, що сталося в ефірі російського релігійного телеканалу «СПАС», уже дав вікарій Сімферопольської та Кримської єпархії, єпископ Калинник. Він називає минуле Криму «роками української анексії» і каже, що сприйняв перехід кримського духовенства УПЦ МП під прямий контроль Москви з «довгоочікуваним терпінням», і більш детально розкриває позицію Кримської єпархії на минулому Соборі УПЦ МП: «Нам оголосили, що будуть якісь збори, на яких будуть архієреї, правлячий архієрей, вікарні, представники від мирян, духовенства та чернецтва. Потім збори автоматично якимось чином, ми були проти, але ніхто не зважав на наші голоси, перейшли у Собор, на якому були ухвалені рішення. Дуже сумні рішення, коли оголосили, що більше не згадується святіший патріарх, що все, що пов'язано з Московською патріархією, самим патріархом, зі статуту УПЦ просто викреслюється, практично викреслили наше життя за віки, бо ми були завжди єдиною церквою від Хрещення, від Херсонеської купелі», – каже Калинник.

Не останні втрати УПЦ МП

Релігійний публіцист і співзасновник «Центру релігійної безпеки» Тетяна Деркач звертає увагу на те, що такий вихід кримських єпархій із підпорядкування УПЦ МП не передбачений статутом церкви.

Змінювати юрисдикцію ніхто їм права не давав

«Ні у новій, ні в попередніх версіях статуту УПЦ єпархіям не надано право через голову керівних органів УПЦ проситися в РПЦ. За новою версією статуту, лише в період воєнного часу єпархіям, для яких ускладнена логістика, надано більше прав для впорядкування поточного життя, що раніше мало відбуватися через розгляд Синоду. Але змінювати юрисдикцію ніхто їм права не давав», – каже експерт.

Кримський історик і політолог Андрій Іванець називає перехід кримських єпархій у РПЦ «церковною анексією» і каже, що події в Кримській єпархії нарешті дозволили оцінити серйозність того, що відбувається в УПЦ МП, того, що раніше було приховано за формулами офіційних рішень і коментарів.

«Коли ми побачили рішення Синоду РПЦ про те, що вони виводять три кримські єпархії УПЦ з-під підпорядкування митрополита Онуфрія, стало зрозуміло, що дії УПЦ мають не лише маскувальний характер, вони серйозні, і Москва розглядає їх як небезпеку втрати контролю. І небезпека ця настільки висока, що вони вирішили відібрати єпархії з порушенням канонічних прав УПЦ МП», – каже він.

Це рішення ініційоване з Москви як попередження для керівництва УПЦ МП про те, що подальше віддалення від Москви матиме для них серйозні наслідки

На думку Іванця, створення нової митрополії «за заявкою» кримського духовенства – це теж прикриття того факту, що рішення було ухвалене в Москві. «Російська сторона обставила це як ініціативу Лазаря, але, на мою думку, і думку інших спостерігачів, очевидно, що це рішення, швидше за все, ініційоване з Москви державними та церковними структурами як попередження для керівництва УПЦ МП про те, що подальше віддалення від Москви матиме для них серйозні наслідки», – каже політолог.

На думку публіциста Тетяни Деркач, схожі процеси можуть розпочатися в ОРДЛО. Насамперед, у Ровеньківській єпархії, яка, як і кримські, заявила протест проти рішення Собору УПЦ МП і вирішила призупинити згадування митрополита Онуфрія на богослужіннях.

«Думаю, тут у митрополита Онуфрія є повне право банально усунути таких єпрахіальних архієреїв від керівництва єпархіями, що збунтувалися, і навіть заборонити у служінні. Буде абсолютно патова ситуація та цікавий канонічний прецедент», – каже експерт.

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