Пориви вітру порушили електропостачання населених пунктів у кількох областях

Рвучкий вітер до 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий) повалив дерева і пошкодив електромережі Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та іншій областях. Такими ж погодні умови будуть і завтра, попереджають в ДСНС.

У деяких областях через вітер спрацьовували аварійні системи відключення електропостачання.

Рятувальники долучалися до розчищення доріг та населених пунктів від повалених вітром дерев, полегшуючи доступ співробітників Обленерго до ліквідації обривів в мережах електропостачання.

21 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області також пориви 15-20 м/с.