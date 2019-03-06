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06 Березень 2019, Київ 08:53
Політика

Що засмучує кандидатів у президенти виборчої кампанії-2019

Кандидати у президенти виборчої кампанії 2019 року відповіли на запитання Радіо Свобода для проекту «Президент UA»

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, що найбільше засмучує кандидатів у президенти України.

Євгеній Мураєв, народний депутат України, ​висуванець партії «Наші»:

Розчарування у людях, зрада тих, кому довіряв, коли великі можливості розмінюють на гроші. Біль тих, кого я люблю

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Країна втрачає своє головне багатство – людей. Мільйони вже виїхали і продовжують виїжджати. Досить «розкидатися людьми». Йду в президенти, щоб відновити мир та економіку, дати роботу та гідні зарплати, щоб люди не залишали рідну землю

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Вже 5 років в Україні – війна, на якій гинуть наші воїни

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Втрачені можливості

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Байдужість і зневіра українців

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Брехливість соціуму. Патологічна, всюдисуща брехливість, яка процвітає і в чиновницьких кабінетах, і на базарах, і в сім’ях, і в фінансово-економічній системі, і в особистих стосунках. Україна живе подвійними стандартами ще з часів СРСР. Це наша звичка, яку можна помітити тільки з-за кордону, коли виїжджаєш у заможні країни Європи чи Америку. Тому громадянам України потрібно якомога більше подорожувати світом! По-перше, щоб усвідомити, як держава їх грабує і які права вони насправді мають, а по-друге, щоб дуже сильно захотіти кращого життя

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Брехня, популізм, політика як шоу, зрада, боягузтво при ухваленні необхідних рішень, непунктуальність

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

Людська байдужість

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Коли люди гинуть

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Те, що, попри зусилля та жертви сотень тисяч для захисту України, її продовжують залишати мільйони

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

Відсутність у людей бажання розвиватися та самовдосконалюватися

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Байдужість. Як кажуть, із мовчазної згоди байдужих людей на Землі існує зрада

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Марно витрачений час. Коли розумієш, що час це єдиний ресурс, який настільки швидкоплинний. Чим старший стаєш, тим більше усвідомлюєш скільки всього можна було зробити​

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Підлість української «політичної еліти»

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Згадка про смерть батьків​

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Що політики обманули дві народні революції

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

Відчуття швидкоплинності часу

Читайте ще: Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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