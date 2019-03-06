Що засмучує кандидатів у президенти виборчої кампанії-2019

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, що найбільше засмучує кандидатів у президенти України.

Євгеній Мураєв, народний депутат України, ​висуванець партії «Наші»:

Розчарування у людях, зрада тих, кому довіряв, коли великі можливості розмінюють на гроші. Біль тих, кого я люблю

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Країна втрачає своє головне багатство – людей. Мільйони вже виїхали і продовжують виїжджати. Досить «розкидатися людьми». Йду в президенти, щоб відновити мир та економіку, дати роботу та гідні зарплати, щоб люди не залишали рідну землю

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Вже 5 років в Україні – війна, на якій гинуть наші воїни

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Втрачені можливості

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Байдужість і зневіра українців

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Брехливість соціуму. Патологічна, всюдисуща брехливість, яка процвітає і в чиновницьких кабінетах, і на базарах, і в сім’ях, і в фінансово-економічній системі, і в особистих стосунках. Україна живе подвійними стандартами ще з часів СРСР. Це наша звичка, яку можна помітити тільки з-за кордону, коли виїжджаєш у заможні країни Європи чи Америку. Тому громадянам України потрібно якомога більше подорожувати світом! По-перше, щоб усвідомити, як держава їх грабує і які права вони насправді мають, а по-друге, щоб дуже сильно захотіти кращого життя

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Брехня, популізм, політика як шоу, зрада, боягузтво при ухваленні необхідних рішень, непунктуальність

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

Людська байдужість

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Коли люди гинуть

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Те, що, попри зусилля та жертви сотень тисяч для захисту України, її продовжують залишати мільйони

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

Відсутність у людей бажання розвиватися та самовдосконалюватися

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Байдужість. Як кажуть, із мовчазної згоди байдужих людей на Землі існує зрада

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Марно витрачений час. Коли розумієш, що час це єдиний ресурс, який настільки швидкоплинний. Чим старший стаєш, тим більше усвідомлюєш скільки всього можна було зробити​

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Підлість української «політичної еліти»

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Згадка про смерть батьків​

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Що політики обманули дві народні революції

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:

Відчуття швидкоплинності часу

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.