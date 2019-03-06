Що засмучує кандидатів у президенти виборчої кампанії-2019

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із запитань. Тут читайте про те, що найбільше засмучує кандидатів у президенти України.
Євгеній Мураєв, народний депутат України, висуванець партії «Наші»:
Розчарування у людях, зрада тих, кому довіряв, коли великі можливості розмінюють на гроші. Біль тих, кого я люблю
Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець «Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:
Країна втрачає своє головне багатство – людей. Мільйони вже виїхали і продовжують виїжджати. Досить «розкидатися людьми». Йду в президенти, щоб відновити мир та економіку, дати роботу та гідні зарплати, щоб люди не залишали рідну землю
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:
Вже 5 років в Україні – війна, на якій гинуть наші воїни
Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Втрачені можливості
Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:
Байдужість і зневіра українців
Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:
Брехливість соціуму. Патологічна, всюдисуща брехливість, яка процвітає і в чиновницьких кабінетах, і на базарах, і в сім’ях, і в фінансово-економічній системі, і в особистих стосунках. Україна живе подвійними стандартами ще з часів СРСР. Це наша звичка, яку можна помітити тільки з-за кордону, коли виїжджаєш у заможні країни Європи чи Америку. Тому громадянам України потрібно якомога більше подорожувати світом! По-перше, щоб усвідомити, як держава їх грабує і які права вони насправді мають, а по-друге, щоб дуже сильно захотіти кращого життя
Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:
Брехня, популізм, політика як шоу, зрада, боягузтво при ухваленні необхідних рішень, непунктуальність
Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:
Людська байдужість
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:
Коли люди гинуть
Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:
Те, що, попри зусилля та жертви сотень тисяч для захисту України, її продовжують залишати мільйони
Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:
Відсутність у людей бажання розвиватися та самовдосконалюватися
Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:
Байдужість. Як кажуть, із мовчазної згоди байдужих людей на Землі існує зрада
Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:
Марно витрачений час. Коли розумієш, що час це єдиний ресурс, який настільки швидкоплинний. Чим старший стаєш, тим більше усвідомлюєш скільки всього можна було зробити
Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:
Підлість української «політичної еліти»
Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:
Згадка про смерть батьків
Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:
Що політики обманули дві народні революції
Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець «Соціалістичної партії Олександра Мороза»:
Відчуття швидкоплинності часу
Читайте ще: Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс
Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ