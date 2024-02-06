«Євробачення-2024»: Ігор Кондратюк та Тімур Мірошниченко про результати нацвідбору, критику пісні Teresa & Maria та розрив у голосах

Юлія Лаврук

Букмекери прогнозують дуету Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею Teresa & Maria найвищі шанси на перемогу в «Євробаченні-2024», які представлять Україну. Утім, українські медіаексперти не поспішають радіти таким результатам і вважають їх проміжними. Адже лише 10 з 37 країн вже визначилися зі своїми представниками на пісенному конкурсі, а на результат, кажуть, може вплинути навіть загальний настрій, який пануватиме на континенті у дні фіналу.

Які реальні шанси на перемогу в українських виконавиць і від чого це залежить? На які минулорічні «граблі» не варто наступати українцям? Яким був цьогорічний нацвідбір? Та як оцінювати його результати? Про це і не тільки Радіо Свобода в етері програми «Свобода Live» поспілкувалося з продюсером Ігорем Кондратюком та ведучим нацвідбору «Євробачення» Тімуром Мірошниченком.

Про шанси

– Які шанси в України перемогти на «Євробаченні» вже вчетверте (представники України вже тричі перемагали у пісенному конкурсі «Євробачення»: у 2022 році – гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania, у 2016 році – співачка Джамала з піснею «1944», у 2004 році – Руслана з піснею Wild Dances – ред.) із піснею Teresa & Maria?

Ігор Кондратюк: Я не знаю про ймовірність перемоги наших представниць, бо я не чув усі пісні. І так би вам сказав будь-хто, кому ви поставили це запитання. Це непогана пісня, там є цікава тема. Наскільки сприйметься голос Яни в цій пісні і реп, який читає Alyona Alyona — я не знаю. Але треба послухати всі пісні і потім можна буде щось казати. Хоча все одно це може бути пальцем в небо.

Що стосується букмекерів, вони ще не чули інших представників.

Така ж історія була з гуртом Tvorchi. Коли всі країни відібрали своїх представників, букмекери знизили ставки для України

Така ж історія була з гуртом Tvorchi минулого року. Вони спочатку були в лідерах, а потім, коли всі країни відібрали своїх представників, то букмекери трохи знизили ставки для України.

Безумовно, у дівчат буде велика підтримка глядачів, тому що за Україну зараз голосують. І це є головною причиною, чому нам навіть під час війни потрібно выдправляти учасника на «Євробачення».

– Пане Тімуре, чим можуть, так би мовити, взяти українські виконавиці, коли поїдуть у Швецію?

Тімур Мірошниченко: Я абсолютно згоден з паном Ігорем, що зараз прогнозувати абсолютно безглуздо, тому що дійсно лише 10 з 37 країн вже визначилися з представниками і піснями.

Якраз таки протягом лютого і початком березня остаточно сформується цей список. Але, знову ж таки, тут дуже багато різноманітних факторів впливають на фінальний результат. Навіть, умовно кажучи, середньостатистичний настрій на континенті у ті дні, коли відбувається «Євробачення», теж має значення.

Чому ми зараз так високо, на думку букмекерів? Це таке авансове прогнозування, тому що Україна завжди дуже серйозно ставиться і готується до «Євробачення». Там вже звикли, що ми – одна з найуспішніших країн у розрізі цього конкурсу. Однозначно це буде потужний номер, який буде в топі. Тому зараз отакі котирування.

Далі все залежить у першу чергу від самих артисток, від Jerry Heil та Alyona Alyona. Наскільки вони круто зможуть використати свій потенціал і ті висхідні дані, які є у кожного з учасників на сцені у Мальме. Тому що вони всі потрапляють в однакові умови.

В України шанси завжди високі

Залежить ще від того, наскільки круто вони використають цей простір, світло, графіку, спецефекти і наскільки зможуть впоратися з власним хвилюванням, в тому числі втомою. Тобто загалом шанси високі, це правда, але вони завжди в Україні високі.

Про критику

– Пане Тімуре, що ви думаєте про ту критику, яка з’являється. Зокрема, кажуть, що меседж про матір Терезу є контроверсійним або що сама релігійна тематика не зовсім доцільна для такого конкурсу. Як ви вважаєте?

Тімур Мірошниченко: Я вважаю, що пісня прекрасна. Зараз я не хочу тлумачити про прижиттєві доробки самої матері Терези. Найцікавіше те, що я спеціально зайшов на різноманітні акаунти міжнародних спільнот «Євробачення». І там ні у кого не викликає жодних питань зміст пісні. От тільки ми, українці, докопалися до матері Терези та до своїх артисток і шукаємо якісь подвійні підтексти.

Мені здається, що нам все ж таки час трошки всім ставати терпимішими одне до одного. І радіти успіхам одне одного, в тому числі.

«Цей нацвідбір був гарним»

– Пане Ігоре, кого б ви відзначили серед конкурсантів?

Ігор Кондратюк: Всі учасники були дуже правильно обраними. Я респектую Дмитру Шурову («Pianoбой») за його роботу, вже не перший рік на нацвідборі.

Він так красиво розклав учасників, гідних, на його думку, і ми теж це оцінили, і глядачі, мені здається.

Він знайшов різножанрових виконавців: був рокер, був інді-гурт, який дуже багато наробив шороху в моїй фейсбучній спільноті, і багато людей казали: Я за Ziferblat. Був мій улюблений Melovin. Як я можу кинути Melovin, я ніколи не кидаю тих, з ким я колись працював.

Також була нереальна Nahaba, яка була автентичною, прикольною, ефектною, незрозумілою, енергійною. Дуже класно виступила Ingret, два кроки вперед, порівняно з тим, як раніше виступала.

Цей концерт був абсолютно точно непоганим. Я написав одному з організаторів, що шоу мені сподобалось. У мене інші претензії були, але то вже не до шоу. Саме шоу і ведучі прекрасні.

Я, до речі, вперше попрацював ще з Тімуром. Користуючись нагодою, хочу сказати, що він – реально номер один по «Євробаченню», може, навіть не лише в Україні. Юлія Саніна також прекрасна. Новий хід зі стендап-коміком — чудово. До журі взагалі немає претензій. Мені сподобалося, що вони нікого не топили, а були максимально компліментарними.

Нацвідбір був хорошим за складом учасників – тут у мене претензій взагалі немає

Словом, цей нацвідбір був гарним. Він був хорошим за складом учасників – цьому контексті в мене претензій взагалі немає. Це було на 12 або на 11.

Голосування справедливе?

— Melovin сказав, що у нього виникли питання щодо справедливості голосування. Йому виглядає дивним розрив між першим і другим місцем у понад 600 тисяч голосів. І також Melovin каже, що нібито лейбл Alyona Alyona пообіцяв покрити більшу частину витрат, якщо їхня виконавиця поїде на конкурс. Чи можете ви це прокоментувати?

Тімур Мірошниченко: Треба розуміти, що в будь-якому разі артисти можуть розширювати свої можливості, збільшувати якісь потужності. І все це, звісно, за їхній рахунок. У цьому випадку, мабуть, коштом Enko.

Говорити про те, що Enko візьме і оплатить все — безглуздо, тому що все одно є якісь регламентні домовленості. За що платить, умовно кажучи, «Суспільне», а що бере на себе артист. Так було кожного року. Ба більше, раніше, в принципі, артист повністю покривав свій виступ на «Євробаченні». В тому числі оплачував, умовно кажучи, проїзд, проживання і добові своїй команді, не кажучи вже про створення шоу. Тому це абсолютно нормальна практика.

Melovin має це знати і пам'ятати зі своєї участі. Я думаю, що якби він знову виграв, то всі додаткові забаганки в шоу він або його спонсори оплачували б.

– Попрошу вас ще так само прокоментувати розрив в голосах.

Тімур Мірошниченко: Мені здається, що цей розрив говорить сам за себе. Є ж поняття соціології як такої. Щоб зрозуміти загальну думку, достатньо опитати дві тисячі людей, і ти вже будеш розуміти, що і як.

Проголосувало понад 1 167 000 людей. І це унікальні та верифіковані голоси. У «Дії» будь-хто не може проголосувати

Тут проголосувало понад 1 167 000 людей. І це унікальні та верифіковані голоси. У «Дії» будь-хто не може проголосувати. Тому я думаю, що це питання скоріше до самих українців. Чим так сподобалася ця пісня, що аж такий розрив?

Ігор Контратюк: Melovin – насправді дуже популярний хлопець. Може, ці два роки широкомасштабного вторгнення, коли всі учасники були в меншій, так би мовити, ротації, у меншій творчості… Може, його фан-клуб трошечки зменшився. А може, дівчата дуже сильно наїхали в своїх соцмережах, і це дало таку синергію, кумулятивний ефект голосування за них. Не можу сказати. Я розумію розпач Мела, тому що це реально дуже великий відрив.