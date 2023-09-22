Прорив на фронті. Україна і США вироблятимуть ППО. Abrams вже їдуть. Зеленський і Дуда: головне на ранок

Ситуація на фронті

Українська бронетехніка вже діє за останньою лінією російських оборонних укріплень на заході Запорізької області, повідомляє 22 вересня американський Інститут вивчення війни (ISW). Хоча, як пишуть аналітики, ще рано стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали багатошарову оборону військ РФ.

ЗСУ наступають і на Бахмутському напрямку. І вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.

Що це означає для українського наступу. Та які ще шляхи для підсилення своїх військ мають російські війська?

Деталі спецоперації у Криму

Служба безпеки та ВМС України завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів в Криму. Спецоперацію провели на аеродромі «Саки». Про це повідомили офіційно. Деталі дізнаємося в цьому ефірі.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Abrams вже їдуть: новий пакет допомоги США

США виділили Україні новий пакет допомоги. Проте цього разу без ATACMS. Байден на зустрічі з Зеленським запевнив у подальшій підтримці України. А ще президенти домовилися спільно виготовляти озброєння, зокрема, системи ППО.

Підсумки зустрічі обговоримо.