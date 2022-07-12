Путін роздає українцям російські паспорти: навіщо це йому треба і чи є бажаючі?

«Хто на роспаспорт? Що? Черг немає...»

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства для всіх громадян України.

Раніше такий порядок діяв щодо українців, які мешкають у так званих «ДНР» та «ЛНР», а також в окупованих Росією частинах Херсонської та Запорізької областей. Тепер у Кремлі пропонують спрощене набуття російського громадянства для всіх українців. МЗС України назвало указ Путіна нікчемним і таким, що свідчить про загарбницькі апетити російського керівництва, а також про бажання асимілювати українців.

Навіщо це Кремлю? І чи є бажаючі серед громадян України?

Про це і не тільки – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода

Горять склади та командні пункти російської армії: знову HIMARS?

Українські сили атакували російський склад з боєприпасами в місті Нова Каховка на Херсонщині, яке перебуває під контролем Росії з перших днів війни. Внаслідок ракетного удару знищено близько 150 російських військових, у тому числі генерала та ще п’ять офіцерів.

Це стверджує речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Російська сторона цих даних не коментує. Окупаційна адміністрація стверджує, що українські військові завдавали ударів з РСЗВ HIMARS американського виробництва. Це ж підтвердив і Братчук.

Чи стане це початком деокупації Півдня?

Про це у програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода