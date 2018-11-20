Радіо Свобода Daily: працівник архіву знайшов шматки хліба часів Голодомору

Суд переніс виступ Януковича

Оболонський районний суд Києва переніс виступ колишнього президента України Віктора Януковича з останнім словом через зазнану ним травму на 5 грудня. «В Україні Конституцією визначено, що життя і здоров’я людини є найвищою цінністю. Даному суду не потрібне правосуддя тільки заради самого правосуддя, правосуддя повинно здійснюватися тільки заради справедливості», – заявив головуючий суддя Владислав Дев’ятко і додав, що Янукович може виступати сидячи або лежачи, як це неодноразово практикувалося в інших судових процесах.

Сенсаційна знахідка українських архівістів

Під час буденної архівної роботи, а саме поаркушного перегляду та аналізу стану справи, один зі спеціалістів державного архіву знайшов у матеріалах два паперові згортки. А у них – «послання до нащадків» та кілька десятків грамів хліба. Ця темно-коричнева маса «з невідомої сировини» і називалася хлібом у часи Голодомору в Україні у 1932–33 роках. Унікальну знахідку та розсекречені документи кримінальної справи архівісти продемонстрували напередодні 85-х роковин Голодомору.

Унікальні фото перепоховання Стуса, Литвина і Тихого

19 листопада 1989 року у Києві тисячі людей провели в останню путь загиблих у радянських тюрмах українських діячів Василя Стуса, Юрія Литвина та Олексу Тихого.

Усіх їх свого часу на різний термін засудили за «антирадянську пропаганду та агітацію». Радянські закони були такими, що не дозволяли забирати тіла в’язнів до завершення їхнього терміну ув’язнення. Тож певний час Олекса Тихий був похований у Пермі на кладовищі «Северноє», а Юрій Литвин і Василь Стус поблизу Кучина, у селі Борисові, під стовпчиками з номерами 7 і 9. Окрім того, ексгумацію забороняли проводити й через нібито загрозу погіршення санітарно-епідемічної ситуації, але вивезення тіл Стуса, Литвина і Тихого на батьківщину таки вдалося домогтися. Ми зібрали фотогалерею з унікальними фото того дня.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Унікальні фото перепоховання Стуса, Литвина і Тихого – фотогалерея

Покарання священиків через об’єднавчий собор

Українська православна церква, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, покарає своїх священиків, які вирішать приєднатися до об’єднавчого собору православної церкви в Україні, заявив митрополит Бориспільський і Броварський Антоній.

«Нашою церквою було прийнято соборне рішення, яке є обов'язковим для виконання всіма вірними Української православної церкви (що перебуває в єдності з Московським патріархатом – ред.). Це стосується і єпископату, і духовенства, і мирян. У цьому рішенні сказано конкретно, що брати участь у так званому «об’єднавчому соборі» ніхто з нас не може», – цитує слова митрополита Центр інформації УПЦ у Facebook-у. На запитання, в чому полягатиме покарання, митрополит сказав, що «рішення ухвалить священний синод відповідно до церковних канонічних правил».

Російські найманці звернулися до міжнародного суду

Бійці російських приватних військових компаній (ПВК) та ветерани збройних сил і бойових дій звернулися до Міжнародного кримінального суду з вимогою порушити провадження проти організаторів ПВК і тих, хто їм допомагає. Автори звернення стверджують, що «з російськими найманцями укладаються юридично нікчемні договори, які не регламентують роботу в умовах бойових дій».

«Фактично цивільних осіб вводять в оману і вивозять з країни постійного проживання з метою незаконного використання у військових цілях, – вважають підписанти. – Оскільки ситуація не змінюється впродовж уже трьох років, ми просимо прокурора порушити кримінальну справу згідно зі статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме пункту «насильницьке зникнення людей».

«Пам’ятнику, вибач!»

Тим часом у Білорусі акторки мінського «Вільного театру» прийшли до будівлі Міністерства внутрішніх справ, де стоїть скульптура «Мінського городового», щоб висловити протест її «особливому статусу». Цей пам’ятник набув особливої популярності в мережі інтернету після того, як днями міліція змусила місцевого підлітка вибачатися перед цим пам’ятником за «ляпас». Після цього на сайті Petitions.by почався збір підписів за знесення цього мінського пам’ятника, а в соцмережах розгорнули цілий флешмоб, в якому білоруси просять вибачення у різних пам’ятників. Багато таких «вибачень» люди публікують під хештегом «#памятникпрости» (тобто, пам’ятнику, пробач).

66-річна модель з України серед 100 жінок BBC-2018

Ну й як на завершення без приводу для наслідування та гордості? 66-річна українська модель Лариса Михальцова увійшла до списку 100 надихальних і впливових жінок світу Британської телерадіомовної корпорації (BBC) у 2018 році. Вона живе у селі Калинівка на Миколаївщині. Понад 40 років працювала вчителькою музики, викладала гру на баяні. Моделлю Михальцова стала у 63 роки.

Сподіваємось, для вас вік теж не перешкода починати щось нове!

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