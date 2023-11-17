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Війна

Росія накопичила ракети для ударів по Україні: прогнози на зиму

Розвідка: понад 800 ракет різного виду Росія готується застосувати для атак по Україні
Розвідка: понад 800 ракет різного виду Росія готується застосувати для атак по Україні
  • Росія накопичила ракети до зими. Чого чекати?
Понад 800 ракет різного виду російське військо готове застосувати для атак по Україні під час опалювального сезону. Про це каже українська розвідка та військові. Про що це свідчить і звідки у Росії, яка під санкціями, стільки ракет?
  • Витік на ЗАЕС. Деталі. Ситуація на Запоріжжі
Все частіше російські сили під час ударів по Запоріжжю використовують високоточні ракети. Про це каже обласна влада. А на окупованій Запорізькій електростанції стався витік реагентів. Про ситуацію в регіоні поговоримо далі.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

  • Армія РФ наступає на Куп'янськ
На Куп'янському напрямку армія РФ перегрупувалася і намагається наступати з кількох напрямків на Куп'янськ, каже начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Включення з місця подій.
  • Скандал із Фаріон набирає обертів
Фаріон публічно відреагувала на відкрите проти нею СБУ кримінальне провадження і пояснила свої слова в інтерв'ю Яніні Соколовій про військових, які розмовляють російською. В самому університеті Львівська політехніка адміністрація і досі відмовляється прокоментувати рішення про звільнення мовознавиці.

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