Вибух, пожежі в Ростові. Штурмові бригади на Куп'янськ. Костянтинівка: ніч після удару

Удар по Костянтинівці: 17 загиблих, 32 поранених

Білий дім засудив обстріли російськими військами цивільного населення України, включно з обстрілом Костянтинівки. А в Європейському Союзі через удар по цьому місту закликали Росію припинити нелюдську та незаконну агресію. Що каже розслідування цього удару?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

А що там Керченський міст?

На Керченському мосту російські окупанти встановили новий проліт замість пошкодженого внаслідок вибухів. Натомість українські розвідники кажуть, що спецоперація на території тимчасово окупованого Криму триває.

Що відбувається на окупованому півострові нині та як російська армія пробує його захистити?

Підсумки візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив про «гарний прогрес» у контрнаступі ЗСУ. Сам же каже, приїхав, щоб переконатися, що в України є все необхідне для успіху в контрнаступі.

Які деталі візиту?

Російська армія готується «взяти реванш» на Сході

Російські війська «вперто готуються взяти реванш» на Сході. Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Йдеться зокрема про перекидання військ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Про ситуацію там поговоримо далі.

Чи ветує Зеленський закон про е-декларування?

Петиція з вимогою ветувати законопроєкт про е-декларування та відкрити реєстр набрала необхідну кількість підписів за три години після публікації.

Чи означає це те, що тепер усі статки посадовців будуть відомі суспільству? Обговоримо з автором ініціативи.