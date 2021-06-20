Радіо Свобода Weekly: Російські депутати проти українських фанів і про що не домовилися Байден і Путін

Путін після зустрічі з Байденом «нервово кашляв» і недочував запитань – Павло Клімкін
2 години 30 хвилин – стільки тривала зустріч президентів США і Росії у Женеві – замість запланованих 4-5 годин. Це була перша зустріч із моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року. Місце зустрічі символічне – саме у віллі Ла-Ґранж у 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган.
Джо Байден прилетів до Швейцарії на день раніше, однак на саму зустріч прибув уже після того, як кортеж російського колеги звільнив майданчик перед віллою Ла-Ґранж. Дехто з іноземних коментаторів, знайомих із протоколом, повідомляє, що це не випадковість, адже раніше співрозмовникам кремлівського лідера доводилося – іноді довше, а іноді менше – чекати на його прибуття. Цього разу усе спланували так, щоб уникнути такого досвіду. Підсумки зустрічі – за лінком.
У чому розійшлися позиції Путіна та Байдена щодо Донбасу – розповідаємо тут.
«Це не наші вболівальники, а форму можна купити»: жарти українців про пісню «Ла-ла-ла»
Збірна України здобула першу перемогу на «Євро-2020». Підопічні Андрія Шевченка виграли у Північної Македонії з рахунком 2:1. Для «синьо-жовтих» це перша перемога на чемпіонатах Європи за 9 років. Востаннє українці виграли в «Євро-2012» у матчі проти Швеції.
Тим часом у Росії знову звернулися до УЄФА через Україну. Після питань щодо форми національної збірної тепер у Росії вимагають покарати українських фанатів за «непристойну кричалку» про президента Росії Володимира Путіна. Зібрали найцікавіші реакції.
Офіс президента Зеленського та олігархи. Як журналісти фіксують непублічні зустрічі «під об'єктивами» УДО
Ще в середині травня президент Володимир Зеленський анонсував так званий «закон про олігархів», який мав би зменшити вплив представників великого бізнесу на політичне життя країни. Про цю ініціативу глава держави згадував, зокрема, і під час пресконференції у травні.
А вже через тиждень після неї «Схемам» вдалося зафіксувати непублічний візит на Банкову «восьмого номера» зі списку найзаможніших українців за версією Forbes та бізнес-партнера Ахметова – нардепа-олігарха Вадима Новинського. Втім, широкий загал міг би взагалі про нього не дізнатися – через увагу до знімальної групи державних охоронців.
Разумков про Зеленського, «імітацію парламентаризму», дубляж і заяви Путіна
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков каже, що політики «піаряться» на питанні мови, це стосується, зокрема, й скандалів щодо відтермінування дубляжу українською фільмів та серіалів.
Які перспективи ухвалення закону про олігархів, чи може президент через це розпустити парламент, навіщо потрібен закон про лобізм і чому Аваков «на своєму місці»? Про це і не тільки у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.
Ексклюзив з Іраку. Як Україна повертала українців із таборів у Сирії
Ще 41 український громадянин перебуває в таборах на півночі Сирії. Список є у почесного консула України в Ербілі. Цього тижня до України вдалося повернути 8 українців – жінку і сімох її дітей.
Чому громадян України утримують у таборах закритого типу на Близькому Сході? Навіщо українки взагалі їдуть до Сирії? І чому так складно їх звідти дістати? Знімальна група Крим.Реалії висвітлювала процес репатріації з Сирії до України. Читайте репортаж з Іраку.
У Криму потоп. Чому Керч під водою?
У Криму – повені через сильні дощі. «Голова» незаконно анексованого Криму оглядав затоплену сильними зливами Керч на моторному човні, за якою пливли три людини. Пізніше він сказав, що це були працівники МНС і що вони супроводжують так «усіх без винятку». Там це спростували, заявивши, що за човном пливли цивільні.
Затопленими опинились житлові будинки й лікарня Керчі. Місцеві жителі, які бачили руйнівну повінь у Керчі у 2004 році, кажуть, що потоп 2021-го – ще сильніший. Жителі Керчі викладають у мережу вражаюче відео – води по груди, автобуси і автівки плавають у воді. Чому вода, якої зазвичай не вистачає Криму, завдала таких збитків?
Далі коротко про те, що ви могли пропустити:
- Зеленський підписав указ, який передбачає підвищення мінімальної зарплати медикам. «Не менше ніж 13,5 тисячі гривень для середнього медичного персоналу і не менше ніж 20 тисяч гривень для лікарів», – заявив президент.
- У Міноборони назвали «провокацією Росії» повідомлення про затримку допомоги США Україні. Раніше у Білому домі заперечили повідомлення преси про те, що там затримали військову допомогу Україні. Але додали, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.
- Петиція про звільнення Татарова набрала 25 тисяч підписів. Тепер її повинен розглянути Зеленський. Петицію, зокрема, підписав користувач із іменем «Biden Joe». Наразі не відомо, чи це справжнє прізвище громадянина.
- В СБУ відреагували на позов Моргенштерна «Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді»
- Бойовики з Луганська допитали Протасевича у Мінську. Українські дипломати звернулися за офіційними поясненнями до білоруської влади. Це означає, що Олександр Лукашенко де-факто визнав окупаційні «органи влади», кажуть експерти.
Бойовикам роздали інструкції: як ОБСЄ заважають фіксувати російську техніку на Донбасі?
Спостерігачі ОБСЄ – єдині представники міжнародної спільноти на окупованому Донбасі. СММ, використовуючи безпілотники, фіксує російську військову техніку на сході України. Але представникам місії цілеспрямовано заважають працювати – в угрупованні «ДНР» бойовикам навіть видали спеціальну інструкцію – як обмежувати пересування патрулів.
Порівняння озброєння Вермахту та Червоної армії
22 червня 1941 року Гітлер напав на СРСР. Цей період Другої світової війни радянська пропаганда назвала «Великою вітчизняною війною». На землі, в повітрі та в морі зіштовхнулися армади з десятків тисяч танків, гармат, літаків та кораблів. Існує міф, що Червона армія у 1941 році мала недосконалу та застарілу зброю. А у німців сучасні і кращі гвинтівки, танки та літаки. Чи це насправді так? Протягом кількох хвилин порівняємо та розповімо про цікаві факти основного озброєння Вермахту та Червоної армії під час першого року їхнього протистояння у спецпроєкті Радіо Свобода до 80 річниці початку Німецько-Радянської війни ↓
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