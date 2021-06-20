Радіо Свобода Weekly: Російські депутати проти українських фанів і про що не домовилися Байден і Путін

Путін після зустрічі з Байденом «нервово кашляв» і недочував запитань – Павло Клімкін

2 години 30 хвилин – стільки тривала зустріч президентів США і Росії у Женеві – замість запланованих 4-5 годин. Це була перша зустріч із моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року. Місце зустрічі символічне – саме у віллі Ла-Ґранж у 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган.

Джо Байден прилетів до Швейцарії на день раніше, однак на саму зустріч прибув уже після того, як кортеж російського колеги звільнив майданчик перед віллою Ла-Ґранж. Дехто з іноземних коментаторів, знайомих із протоколом, повідомляє, що це не випадковість, адже раніше співрозмовникам кремлівського лідера доводилося – іноді довше, а іноді менше – чекати на його прибуття. Цього разу усе спланували так, щоб уникнути такого досвіду. Підсумки зустрічі – за лінком.

У чому розійшлися позиції Путіна та Байдена щодо Донбасу – розповідаємо тут.

«Це не наші вболівальники, а форму можна купити»: жарти українців про пісню «Ла-ла-ла»

Збірна України здобула першу перемогу на «Євро-2020». Підопічні Андрія Шевченка виграли у Північної Македонії з рахунком 2:1. Для «синьо-жовтих» це перша перемога на чемпіонатах Європи за 9 років. Востаннє українці виграли в «Євро-2012» у матчі проти Швеції.

Тим часом у Росії знову звернулися до УЄФА через Україну. Після питань щодо форми національної збірної тепер у Росії вимагають покарати українських фанатів за «непристойну кричалку» про президента Росії Володимира Путіна. Зібрали найцікавіші реакції.

Офіс президента Зеленського та олігархи. Як журналісти фіксують непублічні зустрічі «під об'єктивами» УДО

Ще в середині травня президент Володимир Зеленський анонсував так званий «закон про олігархів», який мав би зменшити вплив представників великого бізнесу на політичне життя країни. Про цю ініціативу глава держави згадував, зокрема, і під час пресконференції у травні.

А вже через тиждень після неї «Схемам» вдалося зафіксувати непублічний візит на Банкову «восьмого номера» зі списку найзаможніших українців за версією Forbes та бізнес-партнера Ахметова – нардепа-олігарха Вадима Новинського. Втім, широкий загал міг би взагалі про нього не дізнатися – через увагу до знімальної групи державних охоронців.

Разумков про Зеленського, «імітацію парламентаризму», дубляж і заяви Путіна

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков каже, що політики «піаряться» на питанні мови, це стосується, зокрема, й скандалів щодо відтермінування дубляжу українською фільмів та серіалів.

Які перспективи ухвалення закону про олігархів, чи може президент через це розпустити парламент, навіщо потрібен закон про лобізм і чому Аваков «на своєму місці»? Про це і не тільки у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Ексклюзив з Іраку. Як Україна повертала українців із таборів у Сирії

Ще 41 український громадянин перебуває в таборах на півночі Сирії. Список є у почесного консула України в Ербілі. Цього тижня до України вдалося повернути 8 українців – жінку і сімох її дітей.

Чому громадян України утримують у таборах закритого типу на Близькому Сході? Навіщо українки взагалі їдуть до Сирії? І чому так складно їх звідти дістати? Знімальна група Крим.Реалії висвітлювала процес репатріації з Сирії до України. Читайте репортаж з Іраку.

У Криму потоп. Чому Керч під водою?

У Криму – повені через сильні дощі. «Голова» незаконно анексованого Криму оглядав затоплену сильними зливами Керч на моторному човні, за якою пливли три людини. Пізніше він сказав, що це були працівники МНС і що вони супроводжують так «усіх без винятку». Там це спростували, заявивши, що за човном пливли цивільні.

Затопленими опинились житлові будинки й лікарня Керчі. Місцеві жителі, які бачили руйнівну повінь у Керчі у 2004 році, кажуть, що потоп 2021-го – ще сильніший. Жителі Керчі викладають у мережу вражаюче відео – води по груди, автобуси і автівки плавають у воді. Чому вода, якої зазвичай не вистачає Криму, завдала таких збитків?

Далі коротко про те, що ви могли пропустити:

Зеленський підписав указ, який передбачає підвищення мінімальної зарплати медикам. «Не менше ніж 13,5 тисячі гривень для середнього медичного персоналу і не менше ніж 20 тисяч гривень для лікарів», – заявив президент.

У Міноборони назвали «провокацією Росії» повідомлення про затримку допомоги США Україні. Раніше у Білому домі заперечили повідомлення преси про те, що там затримали військову допомогу Україні. Але додали, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

Петиція про звільнення Татарова набрала 25 тисяч підписів. Тепер її повинен розглянути Зеленський. Петицію, зокрема, підписав користувач із іменем «Biden Joe». Наразі не відомо, чи це справжнє прізвище громадянина.

В СБУ відреагували на позов Моргенштерна «Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України і готові захищати нашу позицію у суді»

Бойовики з Луганська допитали Протасевича у Мінську. Українські дипломати звернулися за офіційними поясненнями до білоруської влади. Це означає, що Олександр Лукашенко де-факто визнав окупаційні «органи влади», кажуть експерти.

Бойовикам роздали інструкції: як ОБСЄ заважають фіксувати російську техніку на Донбасі?

Спостерігачі ОБСЄ – єдині представники міжнародної спільноти на окупованому Донбасі. СММ, використовуючи безпілотники, фіксує російську військову техніку на сході України. Але представникам місії цілеспрямовано заважають працювати – в угрупованні «ДНР» бойовикам навіть видали спеціальну інструкцію – як обмежувати пересування патрулів.

Порівняння озброєння Вермахту та Червоної армії

22 червня 1941 року Гітлер напав на СРСР. Цей період Другої світової війни радянська пропаганда назвала «Великою вітчизняною війною». На землі, в повітрі та в морі зіштовхнулися армади з десятків тисяч танків, гармат, літаків та кораблів. Існує міф, що Червона армія у 1941 році мала недосконалу та застарілу зброю. А у німців сучасні і кращі гвинтівки, танки та літаки. Чи це насправді так? Протягом кількох хвилин порівняємо та розповімо про цікаві факти основного озброєння Вермахту та Червоної армії під час першого року їхнього протистояння у спецпроєкті Радіо Свобода до 80 річниці початку Німецько-Радянської війни ↓