Радіо Свобода Weekly: Що означають санкції проти Медведчука і Марченко?

Санкції щодо Медведчука: які сигнали отримав Кремль та як реагує світ?

Президент України Володимир Зеленський увечері 20 лютого підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, та ще шести фізичних осіб і 19 юридичних. США вітають таке рішення РНБО, тоді як Росія назвала дії української влади «загрозою для демократії».

Як на санкціії щодо Медведчука відреагували у світі? Які сигнали отримав Кремль та особисто Володимир Путін, і якими можуть бути подальші кроки Росії щодо України? Розбиралися у цьому журналісти Радіо Свобода.

Майдан: сьома річниця

Слідство в основних справах подій на Майдані в Києві у 2013–2014 роках буде завершене цього року, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Тим часом, Верховна Рада визнала Євромайдан історичною подією та закликала розслідувати злочини проти учасників Революції гідності.

«Однозначно вийшов би ще раз»: спогади майданівців

Впродовж Революції гідності постраждало близько 2,5 тисяч людей. 18–21 лютого 2014 року відбулася найбільш кривава фаза Революції гідності.

У ніч із 18 на 19 лютого Володимир Бондаренко був поранений у стегно й спину. Що змінилося з 2014 року і чи готовий Бондаренко вийти на майдан Незалежності знову? Про це у відео Радіо Свобода.

Ігор Заставний – студент, який приїхав у Київ 19 лютого, напередодні розстрілів на вулиці Інститутській, – отримав поранення та ампутацію кінцівки на ранок 20 лютого. Поруч із ним загинув викладач зі Львова, Герой Небесної сотні Богдан Сольчаник. За 7 років Заставний навчився заново ходити, думати й жити. Його історія – у відео Радіо Свобода.

В Ігоря Кульчицького на Майдані загинув батько. Він розповідає, як на територію Михайлівського собору зносили тіла загиблих на Майдані активістів у дні найжорсткіших протистоянь в центрі Києва.

«Янукович украв клейноди Лесі Українки»: інтерв’ю Оксани Забужко

Лауреатка Шевченківської премії, письменниця Оксана Забужко вважає, що Небесна сотня – це перші герої російсько-української війни. І Майдан зірвав маску з цієї самої війни, якби не Майдан, то Україна могла перетворитись на «федеральний округ» Російської Федерації.

У дні 150-літнього ювілею Лесі Українки Забужко називає її письменницею першої величини і так щиро залюблена творчістю поетеси, що вважає: «не було б її, то не було би мене». Як і чому «обстригали» творчість Лесі Українки за радянської влади, в чому криється помста великої українки Януковичу і чи по зубах вона владі нинішній? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» Оксани Забужко для Радіо Свобода.

10 іпостасей Лесі Українки

150 років тому в Новограді-Волинському у шляхетній і освіченій родині Олени і Петра Косачів народилася дівчинка. Її назвали Ларисою, але вона візьме псевдонім «​Леся Українка» і стане одним із стовпів української культури. Батько Лесі був правником, дійсним статським радником, маршалком Ковельського повіту. Мати – відома письменниця і громадська діячка, яка взяла собі псевдонім – «​Олена Пчілка». Її брат, дядько Лесі Українки, Михайло Драгоманов – видатний український історик, філософ, дослідник мови, фольклорист, прихильник ідеї «європеїзму» України.

Радіо Свобода зібрало 10 фактів, які проливають світло на унікальність особистості Лесі Українки та її творчої спадщини.

Від Тузли до анексії. Чому Росії вдалося захопити Крим у 2014-му?

20 лютого 2014 року розпочалась збройна окупація Криму. Саме цю дату Верховна Рада визнала офіційно початком тимчасової окупації Кримського півострова. На сьому річницю початку окупації редакція Крим.Реалії розпитала військових – чому вона стала можливою? Чому ще у 2006 році Росія була загрозою для України, а вже в 2010-му воєнну доктрину країни переписали? Що доповідала розвідка? Чому не розгледіли загарбницькі апетити Путіна?

Що Зеленський робитиме із перемир’ям, якого немає?

Одинадцятеро українських військових загинули на Донбасі за півтора місяця цього року. Людей втрачають попри перемир’я, яке, зі слів офіційного Києва, досі діє. У той же час стріляли навіть у день приїзду на Донбас президента України Володимира Зеленського разом з іноземними послами. Чому загиблих на фронті більшає? Чи стануть втрати на передовій передумовою для відмови від припинення вогню? І чи готові в Україні вийти з перемов із Росією в Мінську?

Допомога з присмаком показухи: чи запрацює мобільний госпіталь на Прикарпатті?

У містечку Богородчани Івано-Франківської області біля місцевої лікарні розгортають мобільний госпіталь, у якому, в разі потреби, зможуть лікувати 120 хворих на COVID-19. Але роботи триватимуть протягом дев’яти днів. І чи взагалі там прийматимуть хворих – невідомо.

Чи виправдане рішення комісії з надзвичайних ситуацій про розгортання тимчасового госпіталю? Чи достатньо медичних працівників для його функціонування? Яка епідеміологічна ситуація з коронавірусною інфекцією на Прикарпатті? Читайте.

Отруєння і падіння з багатоповерхівок. Що стоїть за низкою підліткових самогубств?

Україною прокотилася хвиля дитячих самогубств. Неповнолітні вистрибували з вікон багатоповерхівок і випробовували на собі дію ліків. Поки триває слідство і поліція встановлює мотиви вчинків, громадськість висуває свої версії, що могло підштовхнути підлітків скоїти суїцид. Детальніше – у матеріалі.

Українська мова як життєва місія. Як відеоблогер у TikTok популяризує її серед молоді?

Як допомогти молоді краще опанувати українську мову, позбутися «суржику» і підвищити її інтерес до культури? Відповідь знає 22-річний український відеоблогер Андрій Шимановський. Він активно популяризує українську мову в соцмережах за допомогою коротких відеороликів і наголошує: у цьому він бачить свою життєву місію і можливість допомогти країні. До чистоти мови варто ставитися як до «важливого внеску у незалежність України, в її культурну спадщину», вважає блогер.

Своїм прикладом на «очищення» мови Андрій надихає понад сто тисяч підписників у сервісі TikTok. Радіо Свобода розпитало, що ж надихає самого блогера – професійного актора театру і кіно.

Соціальна мережа Clubhouse: що це і кому це потрібно?

Нова соціальна мережа Clubhouse – одне з найбільш обговорюваних явищ в інтернеті. Доступ до неї обмежений: там поки що тисячі, а не мільйони користувачів, але соцмережа вже створює контент для новин. Про нову соцмережу – у матеріалі.

Вільгельм Габсбург: безкорисливий претендент на український престол

У Києві освятили місце, на якому невдовзі встановлять пам’ятник Вільгельму Габсбургу, який відомий також під українським псевдонімом Василь Вишиваний. Це ще один діяч доби Української революції 1917–1921 років, якого вшанують пам’ятником в українській столиці. Більше про цю постать – в «Історичній Свободі».

Ваше Радіо Свобода Weekly

Радіо Свобода Weekly – усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щонеділі о 15-й годині якраз до Вашої післяобідньої кави. Підписатись на розсилку можна тут.