Заяви «Українського вибору» Медведчука щодо програми «Схеми» не відповідають дійсності – редакція

Протягом тижня на сайті проросійської організації «Український вибір», лідером якої є Віктор Медведчук, була оприлюднена низка заяв, що стосуються роботи журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Зокрема, у прес-службі заявили, що знімальна група начебто незаконно фільмувала в аеропорту «Київ» прямі перельоти Віктора Медведчука до Росії. Далі цитата: «Відповідно до українського законодавства, допускається збір і поширення інформації лише щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування».

Редакція зауважує, що Віктор Медведчук не може вважатися приватною особою, бо він якраз і є уповноваженим на виконання функцій держави – а саме, на переговори від української сторони щодо звільнення заручників.

Ось що говорив з цього приводу голова СБУ Василь Грицак ще у 2016 році.

«Медведчук входить до Тристоронньої контактної групи – зокрема, до гуманітарної підгрупи. І, відповідно до повноважень, наданих йому керівництвом держави, включений у переговорний процес. У зв’язку з цим він дійсно періодично літає до Москви. Ми це підтверджуємо» – так рік тому Грицак пояснював, чому Медведчук має виняткове право на пряме авіасполучення з країною-агресором.

Тобто право на пряме авіасполучення Віктор Медведчук отримав виключно через виконання наданих керівництвом держави функцій щодо звільнення українських полонених.

Журналістів зацікавило: чи завжди цей привілей лідер «Українського вибору» використовує за призначенням? Пізніше «Схемам» вдалося встановити, що Віктор Медведчук прилетів із Москви в компанії народного депутата від «Опозиційного блоку» Тараса Козака та бізнесмена Нісана Моїсеєва.

Під час проведення розслідування, опублікованого влітку, вдалося з’ясувати, що в останні роки у Нісана Моісеєва в Україні з’явився масштабний бізнес, пов’язаний зі скуповуванням російських активів.

Більше того, в прес-службі руху Медведчука заявили: «Так, 5 і 7 листопада журналісти намагалися силою прорватися до Віктора Медведчука і членів його родини в приміщення аеропорту «Київ». Лише завдяки професійним діям охоронців, які не застосовували ні сили, ні тим паче зброї, інциденти не переросли в пряме зіткнення і ніхто не постраждав».

Дії охоронців – далі на відео:

Редакція заявляє, що звинувачення про спроби силою прорватись до Віктора Медведчука не відповідає дійсності.

Також редакція надала слідчим всі докази та свідчення того, що знімальна група діяла повністю у рамках закону та в межах виконання редакційного завдання.

Редакція програми звертає увагу, що знімальна група перебувала у публічному місці і виконувала свою законну професійну діяльність. У відповідь охоронці Медведчука використали всі методи, щоб цьому завадити: штовхали оператора та журналіста, сліпили їх ліхтарями, світячи їм в обличчя, затуляли камери парасольками, хоча в той момент не було дощу, а також блокували авто знімальної групи. Ці дії вони застосували до знімальної групи навіть у той час, коли пасажирів літака Віктора Медведчука не було на території VIP-терміналу аеропорту «Київ».

Такі дії охоронців засудив також профільний комітет Верховної Ради з питань свободи слова та масової інформації. А Національна поліція відкрила провадження щодо перешкоджання журналістській діяльності. Київська прокуратура вже оголосила одному з охоронців підозру. Ще трьом нападникам на журналістів у відомстві офіційно заявили, що готують їм підозри.

Також стало відомо, що юристи Віктора Медведчука звернулися до Печерського суду Києва з вимогою зобов’язати Нацполіцію відкрити провадження щодо начебто втручання журналістів програми у приватне життя бізнесмена. Редакція готова надати всі докази, які свідчать, що Віктор Медвечук є публічною особою, а його охорона заважала знімальній групі виконувати свою законну роботу.

У редакції звернення захисту Медведчука до суду розцінюють як спробу тиску на журналістів. У громадській організації «Центр протидії корупції» зазначають, що обов’язково звернуть увагу дипломатів та послів країн «Групи семи» на цей факт перешкоджання роботі журналістів.

Також редакція звертає увагу на ще одну заяву «Українського вибору». Зокрема, у прес-службі стверджують: «Радіо Свобода – грантовий проект, що існує на гроші американських «сіячів демократії» і активно підтримуваний «партією війни» в Україні. І ці представники лжевільної преси, поширюючи неправдиву, політично ангажовану інформацію, працюють на зрив масштабного обміну утримуваними особами – обміну, якого Україна чекає вже понад 14 місяців».

Редакція інформує «Український вибір», що Радіо Свобода – це міжнародна некомерційна медіа-компанія, яке існує вже майже 70 років. Організація офіційно та відкрито фінансується Конгресом США задля виконання конкретної місії: через принципи незалежної журналістики подає чесні і об’єктивні новини, аналізує і обговорює ключові проблеми місцевого, регіонального та міжнародного масштабу, вирішення яких необхідне для успішних демократичних перетворень і побудови вільного ринку.

Також редакція звертає увагу, що Радіо Свобода регулярно висвітлює питання щодо ситуації на Сході України, приділяючи особливу увагу темі звільнення заручників. Пересвідчитись у цьому можна, зайшовши на сайт Радіо Свобода.

Редакція програми «Схеми» вважає, що такі неправдиві заяви членів «Українського вибору» свідчать про намагання відвести убік обговорення реальної ролі Віктора Медведчука в українській політиці, а також про спроби виправдати в очах суспільства агресивні дії його охоронців щодо знімальної групи програми, які б у будь-якій цивілізованій країні вочевидь були б визнані перешкоджанням журналістській діяльності.

Підставою для цих заяв від «Українського вибору» стало розслідування журналістів програми «Схеми» «Чорні чоловічки Медведчука», у якому, в тому числі, зафіксований напад охоронців Медведчука на знімальну групу.

Знімальна група програми «Схеми» під час нападу перебувала в аеропорту «Київ» з метою зафіксувати прямі перельоти Медведчука до Росії. Адже він, як уповноважений державою на ведення переговорів щодо звільнення заручників, має на це виняткове право, але, як виявили журналісти, користується цим правом також і з приватних питань.

За годину до виходу цього розслідування в ефір в редакцію надійшов лист від імені Ігоря Кириленка, адвоката, який захищає інтереси лідера організації «Український вибір». У ньому зазначалося, що «оприлюднення конфіденційних даних буде прямим та свідомим порушенням закону», а «причетні до цього особи понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України».

Попри погрози, сюжет вийшов в ефір.

Національна спілка журналістів України засудила напад охоронців Віктора Медведчука на журналістів програми «Схеми» та заявила, що вимагає від правоохоронців провести оперативне розслідування інциденту і домогтися покарання нападників на журналістів.

Також у НСЖУ заявили, що поінформують міжнародних партнерів – Європейську і Міжнародну федерації журналістів, бюро представника ОБСЄ з питань свободи медіа – про черговий прояв агресії щодо журналістів програми.