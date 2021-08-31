31 серпня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Які події очікуються?

31 серпня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського у США. Візит мав початися 30 серпня, але дату довелося змінити через чергове перенесення зустрічі з президентом США Джо Байденом, цього разу з 31 серпня на 1 вересня.

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу обговорять ситуацію в Афганістані, що складається після остаточного виведення з цієї країни військ США і їхніх союзників.

Киргизстан відзначатиме 30-річчя проголошення незалежності.

Цей день в історії

1898 року в Києві урочисто відкрито Київський політехнічний інститут у складі чотирьох відділень: механічного, інженерного, сільськогосподарського і хімічного (зараз – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

1986 року найбільше пасажирське судно радянського Чорноморського пароплавства «Адмірал Нахімов», яке виконувало круїз за маршрутом Одеса – Батумі, зіткнулось із суховозом «Петро Васьов» біля Новоросійська і затонуло. Загинули 359 туристів і 64 члени екіпажу.

1990 року в Берліні підписано договір про об’єднання Федеративної Республіки Німеччина і Німецької Демократичної Республіки.

1995 року на російському космодромі Плесецьк здійснено запуск першого українського супутника «Січ-1».

2015 року біля Верховної Ради України відбулися сутички після ухвалення в першому читанні законопроєкту про внесення змін до Конституції України щодо «особливостей» місцевого самоврядування в ОРДЛО. Четверо бійців Нацгвардії загинули від вибуху гранати.