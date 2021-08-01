Радіо Свобода Weekly: Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного?

Хто такий новий головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші ротації у ЗСУ

Кадрові перестановки у військовому керівництві. Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено генерал-майора Валерія Залужного. Рішенням президента Володимира Зеленського він змінив на посаді генерал-полковника Руслана Хомчака. Головні факти про нового командувача українським військом.

Президент України Володимир Зеленський продовжив ротації у Збройних силах України. Начальником Генерального штабу ЗСУ призначено Сергія Шапталу, а командувачем Об’єднаних сил – Олександра Павлюка.

«Спіймати Чауса». Що відомо про справу судді Чауса і до чого тут Порошенко?

Після тривалого мовчання Служба безпеки України нарешті підтвердила, що скандальний екссуддя Микола Чаус перебуває у стінах СБУ. Через лічені години після свого візиту до сільради на Вінниччині колишній суддя став героєм заголовків, мемів та жартів. А разом з ним героями мемів стали два силові відомства країни –НАБУ і СБУ. Здається, зараз до Чауса прикуто більше уваги, аніж у 2016-му, коли детективи антикорупційного бюро знайшли банку з грошима в городі судді. Все, що відомо про справу – читайте тут.

«Стіна Зеленського»: як саме Україна може «відгородитися» від Донбасу

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що Україна може відгородитися стіною від непідконтрольної Києву частини Донбасу. Заява була зроблена в кінці червня в інтерв’ю одному з українських телеканалів. Сенс промови президента полягав у тому, що якщо припинити збройний конфлікт на Донбасі не вдасться, то Київ може відгородитися стіною від непідконтрольних йому територій, а питання про будівництво такої стіни і повний розрив відносин з ОРДЛО винесуть на всеукраїнський референдум. Детальніше про це – у матеріалі.

Величезний прапор України підняли дроном над Авдіївкою у сьому річницю звільнення міста

В небі над Авдіївкою літав прапор України площею 216 квадратних метрів та загальною вагою 30 кілограмів. Стяг підняла команда компанії Дронаріум. Як стверджують організатори, це найбільший з прапорів, який коли-небудь піднімали на дроні в Україні. Акцію присвятили сьомій річниці звільнення Авдіївки від проросійських бойовиків ↓

Далі коротко про те, що ви могли пропустити:

Президент Зеленський призначив Наталію Галібаренко головою Місії України при НАТО. Це вперше Місію очолила жінка. З 2015 по 2020 рік Галібаренко працювала послом України у Великій Британії.

Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Його речниця повідомила, що стан здоров’я першого президента не поліпшився.

В Україні погіршується ситуація з COVID-19 через поширення штаму «Дельта», заявили в МОЗ. Через це правила в’їзду в Україну зміняться. Зокрема, прибулі з Росії чи Індії будуть зобов’язані пройти два тижні самоізоляції чи обсервації. Передчасно припинити їх буде неможливо.

Святкування Дня молоді в Україні перенесли на 12 серпня. Такий указ підписав Зеленський. Тепер свято збігається у даті з Міжнародним днем молоді. Раніше його відзначали в останню неділю червня.

На київський ринок замість «страшних маршруток» виходять комфортабельні автобуси. На яких маршрутах вони курсуватимуть – читайте тут.

Перше «срібло» України на Олімпіаді-2020

Український плавець Михайло Романчук отримав срібну медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. «Є дві медалі – задоволений цим результатом. Вперше за три роки вдалося обігнати німця, але з’явився новий швидший суперник», – сказав рівненський спортсмен.

Наразі в України на Олімпіаді-2020 – п’ять бронзових і одна срібна медаль.

Спорт і сексуалізація: як та чому спортсменки протестують проти затвердженої форми?

Деякі жіночі збірні виступають проти сексуалізації спорту. Вони вимагають зміни форми для змагань на ту, в якій почуватимуться зручно або ж принаймні мати право вибору. На найвищому рівні спортивних інституцій вже розглядають можливість переглянути правила та зробити їх гнучкішими. Як це коментують українські спортсмени і тернери – читайте.

«Рейвах прайд» на Банковій: ЛГБТ-активісти вимагали ухвалення закону щодо дискримінації

Поблизу Офісу президента України відбулася акція «Рейвах прайд» у форматі «креативного музичного протесту». Організатори анонсували «Рейвах прайд» як акцію на захист прав ЛГБТ-спільноти та на підтримку ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Не обійшлося без сутичок. Праворадикальні організації намагалися потрапити на захід, через що сталися сутички із поліцією ↓

Пожежі в Туреччині: чи варто хвилюватися українським туристам

У Туреччині, яка є найпопулярнішою країною серед українських туристів, тривають лісові пожежі поблизу південних курортів. МЗС України запевнило, що відстежує ситуацію і готове до можливої евакуації українців. За даними туроператорів, опитаних Радіо Свобода, за останню добу ситуація поліпшилася: частину охоплених вогнем ділянок погасили, готелі, які були надто близько до пожежі, евакуйовані, а українські туристи отримали змогу змінити регіон свого відпочинку. Радіо Свобода зібрало основну інформацію про пожежі в Туреччині, яку варто знати українським туристам.

Скнилівська трагедія – наймасштабніша катастрофа в історії авіашоу

19 років тому на військовому аеродромі Скнилів у Львові сталася катастрофа, яку називають наймасштабнішою на авіашоу в сучасній історії. Літак Су-27, що виконував фігури найвищого пілотажу, несподівано став падати і врізався в натовп глядачів. Тоді загинули 77 людей, 28 із них – діти, понад 350 отримали поранення, у кількох людей діагностували серйозні психічні захворювання. Журналісти відновили хід подій того дня – 27 липня 2002 року – очима очевидців.

80 років тому нацисти розділили територію України на частини

80 років тому, в другій половині липня 1941 року, німецька нацистська верхівка, здобувши перші перемоги над СРСР, заходилася облаштовувати окуповані східні території. Як показав подальший розвиток подій, це був поділ шкіри ще не вбитого ведмедя. Але тоді їм помилково здавалося, що перемога у війні проти СРСР у них майже в кишені.

Хоч би як, але в центрі уваги очільників Німеччини опинилася територія України. Причому, всупереч сподіванням деяких українських політичних кіл, нацисти не лише не дали згоди на створення української держави, але й розшматували територію України на частини. Про те, як і чому це сталося – в «Історичній свободі».

«Про Москву ще ніхто поняття не мав, коли в Буську кольорову долівку викладали у церкві» – археолог

На Львівщині у місті Буськ археологи під час розкопок знайшли близько тисячі кольорових керамічних плиток, цілих і фрагментів, якими була викладена долівка середньовічної церкви. Цей храм, який існував у місті у середині ХІІ століття, став відкриттям. «Про Москву ще ніхто поняття не мав, коли в Буську кольорову долівку викладали у церкві, немов вишиванку», – каже археолог Петро Довгань. Більше – у матеріалі.

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