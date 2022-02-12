Тактики выживания. Что говорят об обстрелах, тревоге и быте те, кто пережил оккупацию Славянска

Украинцы от востока до запада и от севера до юга готовятся к возможной новой атаке России - кто-то складывает «тревожный чемоданчик», кто-то вступает в территориальную оборону. Приобрели популярность советы "как вести себя при обстреле" - и вот надо сказать, что не все из них действенные - по крайней мере, так говорят те, кто пережил боевые действия. Сергей Горбатенко поговорил со славянцами, которые прошли через активную фазу войны.

Гибридные силы России оккупировали Славянск 12 апреля 2014 года. До 5 июля, дня освобождения, в городе взрывались снаряды, летали пули, лилась кровь. Как в такой беде обеспечить максимум безопасности? Об этом – на примере историй двух жителей города.

Тактика выживания 1: Обстрел, фейки

С самого начала оккупации Славянска 12 апреля 2014 года не было сомнений, что это гибридное вторжение России в Украину, вспоминает журналист издания «Патриот Донбасса» Александр Славянец. А 13 апреля, после боя на трассе возле города и гибели капитана спецподразделения СБУ «Альфа» Геннадия Биличенко, ему стало ясно, что «будет большая кровь». Свою жену Александр вывез из города, а вот сам пробыл в Славянске всю оккупацию.

В середине мая я понял, что город будет освобожден

«Я хотел досмотреть все это до конца. У меня были предусмотрены планы отхода, как выезжать, я был готов к этому. Конечно, любопытство могло меня погубить. Но я очень хотел финиш: где-то в середине мая я понял, что город будет освобожден рано или поздно, когда уже начались активные боевые действия», – поясняет причины своего поступка Александр.

Поддержала… остановка

Какой была тактика жизни в оккупированном гибридными силами России городе? Ключевое, вспоминает Александр, – это максимальная осторожность в высказываниях, особенно в публичных местах. Также лучше отказаться от алкоголя, – иначе можно наговорить лишнего, ввязаться в конфликт и получить непредсказуемые последствия.

А не упасть духом помогла… остановка общественного транспорта.

Эта надпись для меня была символом Украины

«На одной из остановок была надпись, которую сделали еще до оккупации, – «Україна єдина». Я ходил мимо этой остановки и все время смотрел: закрасят или не закрасят. Не закрасили. Эта надпись для меня была символом Украины на тот момент», – вспоминает журналист.

Под обстрелом: стояли в ужасе и молились

А вот 5 июля, день, когда украинские войска освободили город от оккупации, чуть не стал трагичным. Александр говорит, что тогда прогулялся в центр, передал военным воду и сигареты. А когда подходил к дому – попал под обстрел. Сначала неподалеку, из лесопосадки, начали стрелять из миномета. Потом украинская артиллерия дала ответный залп.

Я сразу упал на землю и залег за бугор

«Вокруг начали шелестеть снаряды. Этот шелест я ни с чем не спутаю. Я сразу же упал на землю и залег за бугор на обочине дороги. Если бы снаряд упал на эту дорогу – то была бы смерть», – делится подробностями Славянец и добавляет: получил легкую контузию. В ушах звенело, пошла носом кровь и залила футболку, ударная волна от разрывов ощущалась всем телом. Когда выстрелов стало меньше, – стал уходить из зоны обстрела через частный сектор.

«Возле колодца я увидел бабушек: они стояли в ужасе, слушали обстрел и молились. А я бежал и кричал бабушкам: ложитесь! А еще пытался уложить их на землю», – описывает увиденное Славянец. А уже возле дома Александра человек рассказал, что за несколько километров от места обстрела видел машину боевиков гибридных сил России с установленным в кузове минометом: боевики искали техническое масло какой-то особой марки.

Какие уроки можно извлечь из опасной ситуации?

Вот что рекомендует Александр Славянец тем, кого обстрел застал на улице:

Падайте на землю, старайтесь заползти за укрытие: бугор, канава, любая складка местности;

Нельзя стоять или бежать, чтобы не быть изрешеченным осколками;

Покидайте укрытие и уходите из зоны обстрела только тогда, когда интенсивность обстрела значительно снизится.

«Верьте в Украину»

Сейчас, когда информационное пространство кишит картами, отсылками на высокопоставленные источники и отчетами разведок о планах российского вторжения Украину, паники нет, говорит Александр: нет полной картины того, что происходит в реальности; нет доверия к заявлениям российских властей; нет всех признаков вторжения, в том числе, не раскачивают ситуацию протестными акциями, как было в 2014 году.

«Как только, например, начнутся истории с акциями против войны, и если они станут массовыми, – это станет признаком того, что через месяц-два будет полномасштабное вторжение», – прогнозирует Славянец. И еще одна проблема: явные и латентные коллаборанты в органах местного самоуправления, в том числе, уточняет журналист, часть сотрудников ВГА Славянска настроены пророссийски. И очевидно, что в случае полномасштабной войны они будут действовать не в интересах Украины.

Как в такой ситуации сохранить спокойствие? Советы от Александра Славянца:

Не верить тому, что пишут российские пропагандистские СМИ и соцсети, воспринимать это как сплошной фейк;

Если информация вызывает у вас панику, – не верьте ей сразу, проверяйте в источниках, которые имеют репутацию и вызывают доверие, ищите первоисточник;

Доверяйте вооруженным силам и верьте в Украину.

Тактика выживания 2: Общение с друзьями, быт, тревога

В момент захвата города Александр Белименко был в Моршине, по дороге домой погулял в Киеве, походил по Майдану, купил там желто-голубую ленточку.

Что я увидел, – трое московитов с автоматами

«И вот, когда я из поезда в Славянске выходил, первое, что я увидел, – трое этих московитов, которые шли в форме, с автоматами, с этой георгиевской ленточкой. И город вроде бы не изменился, но эти трое вызвали во мне неприязнь. Это сильно контрастировало с той Украиной, где я пробыл неделю», – вспоминает Александр.

Избегать окон, стоять в дверных проемах

Несколько раз Белименко попадал под артобстрел. Это происходило после того, вспоминает Александр, как боевики обстреливали позиции украинских военных на горе Карачун из пушки, которую разместили в кузове грузовика.

Я упал на землю: не знаю, был ли это страх

«Однажды я ехал на велосипеде, начался обстрел. Я был рядом, когда прилетело во двор. Я упал на землю: не знаю, был ли это страх или что-то еще. Немного полежал, и бегом-бегом на велосипед, и уехал. Второй раз обстрел настиг меня возле посадки, из которой стреляли боевики», – делится житель Славянска. По своему опыту Александр Белименко дает такие советы, если вы попали под обстрел на улице или слышите стрельбу, находясь в квартире:

На улице надо лечь на землю (это происходит рефлекторно) и найти укрытие, когда подутихнет, лучше покинуть это место;

Когда слышали звуки стрельбы в квартире, – выходили в подъезд и спускались на первый этаж;

В подъезде становились в дверных проемах: надеялись на защиту железобетонного перекрытия сверху. Такую же тактику можно использовать и в квартире;

Стараться держаться подальше от окон, или ложиться под сами окна, чтобы уберечься от порезов;

Обратите внимание на подвал дома: например, у родителей в доме оборудовали подвал сидениями, было несколько запасных выходов из подвала.

Быт и общение

Как удалось справить с тревогой в оккупированном городе:

Занятие повседневными бытовыми делами;

Общение с друзьями и родственниками. «Сложно было найти собеседника, которому можно доверять. А вопрос доверия тогда стал вопросом жизни», – вспоминает Александр.

А чувство опасности пришло не сразу, ведь ситуацию, вспоминает горожанин, нагнетали постепенно: сначала захватили здания, потом начали стрелять. И люди понемногу к этому привыкли.

«Наихудшее – это не страх обстрелов, не страх, когда ты оказываешься в эпицентре этих обстрелов. Самое страшное – это ожидание этих обстрелов. И страшно, когда рядом с тобой звучит выстрел террористов, и ты понимаешь, что, возможно, в ответ прилетит. И я искренне желал им попадать, попадать туда, где террористы. Я считал, что ничего страшного: разрушайте в городе все, но освободите город от террористов»

Советы на сегодня и завтра

Сейчас, проводит параллели Белименко, Кремль использует такой же страх ожидания чего-то плохого. Когда Путин сконцентрировал войска на границе, вся Украина дрожит не от перепуга, а от того, что не понимает: а что же будет дальше, говорит житель Славянска. Как сохранить адекватность и не паниковать?

Александр Белименко советует:

Общайтесь с друзьями и единомышленниками, с которыми у вас общие взгляды и общая позиция;

Обрщайте меньше внимания на слова и действия Кремля;

Старайтесь жить с холодной головй и рассчитывать на свои усилия и тех, кто рядом;

«Единственный тревожный чемоданчик, – это оружие, которым ты способен защитить родных и близких и ликвидировать того, кто посягнет на твое личное пространство, на твою страну, на твою землю и твой город. Это будет самое эффективное успокоительное», – убежден Александр Белименко;

Опыт жизни в оккупации показывает, что надо обратить внимание на родственников почтенного возраста, ведь в стрессовой ситуации они могут себя вести некорректно: если планируете выехать, надо обсудить план заранее и знать, куда конкретно и с кем поедете.

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