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Повістка і протокол за хуліганство через музику Лєпса. Що каже юрист і активіст про скандал у Львові

Російські виконавці-прихильники Путіна: Йосип Кобзон і Григорій Лєпс

Після того, як шанувальникам творчості російського співака Григорія Лєпса (перебуває під санкціями за підтримку війни Росії проти України), які слухали його пісні на великій гучності у автівці посеред Львова, відкривши вікно, виписали протокол за хуліганські дії та вручили повістки у воєнкомат, у соцмережах вкотре почали обговорювати:

  • чи може взагалі повістка бути покаранням;
  • і що каже законодавство щодо слухання музики у публічних місцях;

Радіо Свобода обговорило це в ефірі програми Свобода Ранок.

Історія у Львові набула розголосу, коли львівський журналіст Роман Гурський опублікував відео. На ньому чути гучну музику, що лунає із позашляховика, що припаркований у середмісті. На зауваження автора відео чоловіки в авто відреагували гаряче: почали виривати з рук телефон та лаятися.

За словами журналіста, шанувальники пісень Григорія Лєпса намагалися із ним побитися, а один із них запитав, щоб той робив, якби «його музика була в зоні політичного конфлікту».

Пізніше з'явилося відео затримання цих чоловіків.

В ефірі програми Свобода Ранок» різні погляди на ситуацію озвучили юрист, адвокат, старший партнер компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець та журналіст, засновником проєкту «Зупини Лося» Костянтин Андріюк.

– Формально. Чи мав право журналіст робити зауваження чоловікам, які слухали музику у власному авто?

Костянтин Андріюк: Дійсно, ми бачимо, що, з одного боку, люди сиділи у своєму приватному авто. І, на жаль, в даний час, в час повномасштабної війни, у нас немає такого чіткого закону, щоб взагалі люди не чули і не страждали від цієї, зокрема, музичної агресії. У них були вікна відчинені. І це лунало гучно.

Але як вимірювати ці децибели? У нас поки що, на жаль, це все не настільки добре відрегульовано. Теж, з іншого боку, я підозрюю, що, можливо, якби автор (я зараз не дорікаю автору), не підходив відразу з увімкненим смартфоном, який записує відео, відразу не говорив ось так, то, можливо, розмова склалася б інакше.

Костянтин Андріюк, український журналіст, один з авторів ініціативи «Зупини Лося»
Костянтин Андріюк, український журналіст, один з авторів ініціативи «Зупини Лося»

Але сталося як сталося. І хлопців цих молодих це ніяк не виправдовує. Бо, умовно кажучи, м’яч в даній ситуації був не на їхній половині поля. Вони слухали цю музику так гучно, що її почула людина. Людина підійшла, їм зробила зауваження. І це точно не означає, що потрібно відразу вибивати з його рук телефон.

– Чи є у нас закони, які обмежують голосну російську, тим більше музику, у публічних місцях? І що взагалі таке публічне місце? Чи визначено це знову ж таки в законах?

Ростислав Кравець: У даному випадку, в цій ситуації, на мій погляд, ті молодики підпадають під статтю Адміністративного кодексу «дрібне хуліганство».

Що стосується гучності, можливості це слухати? Вони це слухали у приватному автомобілі. Відкриті, не відкриті вікна – це вже...

Насправді, я не думаю, що якщо ми будемо розглядати цю справу об’єктивно, є певні якісь порушення. Тому я радив би в таких ситуаціях викликати органи Національної поліції, просити, щоб саме особа, наділена відповідними повноваженнями від держави, врегульовувала це питання. Тому що інакше ми перейдемо до повного безладу в країні.

Якщо гучність не буде перевищувати встановлену відповідну медичними параметрами ось цих децибелів, то ні, жодних підстав для притягнення вас до будь-якої адміністративної, не говорячи вже про кримінальну відповідальність, у поліції не буде.

Ростислав Кравець, старший партнер компанії «Кравець і партнери»
Ростислав Кравець, старший партнер компанії «Кравець і партнери»

А як ви оцінюєте вручення повісток цим молодикам? Чи не виглядало це як покарання?

Ростислав Кравець: На жаль, ця ситуація із врученням повісток поліцією наркоманам, водіям, які в п’яному вигляді водять авто чи порушують громадянський порядок, на мій погляд, є неприйнятною.

Служба в українській армії – це не тільки обов’язок, це і безпосередня повага до української армії.

«Мені неприємно, що чоловіки уникають повістки» | Епізод 10 | художник, письменник, режисер Валерій Пузік
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«Мені неприємно, що чоловіки уникають повістки» | Епізод 10 | художник, письменник, режисер Валерій Пузік
відео Радіо Свобода

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    Катерина Некреча

    Ведуча проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок». Раніше в.о. керівника проєкту Радіо Крим.Реалії, теле- і радіоведуча, автор спеціальних проєктів.

    Закінчила Київський міжнародний університет, бакалавр журналістики. Не секрет, що головне в моїй професії – це практика, тобто робота в ЗМІ.

    Почала працювати в проєкті «Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) навесні 2015 року.

    До цього працювала журналістом на українському телебаченні («Шустер LIVE», «Говорить Україна»). У 2014 році наблизилася до Криму, співпрацюючи з телеканалом-переселенцем з півострова «Чорноморська ТРК».

    Не уявляю себе поза професією. Своєю роботою без перебільшення живу. 

    Пишаюся, що є частиною такого важливого проєкту. Рада, що в дуже складний час можу працювати в медіа, де журналістські стандарти – не теорія, а досить успішна практика.

    Головний пріоритет для мене – аудиторія. Наші слухачі, читачі, глядачі мають право знати, що відбувається насправді.

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