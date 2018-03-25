Юридичний бік справи Савченко працює на картинку Путіна - екс-голова СБУ

Про те, що стоїть за скандалом навколо Надії Савченко і які наслідки справа нардепа матиме для держави, розповів в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») Ігор Смешко, голова Служби Безпеки України в 2003-2005 роках, якого Олександр Турчинов в квітні 2014 року призначив радником президента України.

Він підкреслив, що не бачить жодних претензій до роботи Служби Безпеки України, яка документувала загрозу особливо важкого злочину: на сьогоднішній день немає жодного доказу того, що вона переступила закон і несанкціоновано слідкувала за народним депутатом.

«СБУ провела свою роботу. А рішення політичне? Як реалізувати цю справу? Генеральний прокурор за тиждень виступає з сенсаційною політичною заявою. Жодної юридичної складової у його заяві не було. Він фактично бездоказово, ще до того як СБУ встигла це аргументувати, робить політичну заяву. Це «взриває» всередині суспільство. Фактично те, про що на кухнях говорять, що ця політична влада сама не піде, що у нас революційна ситуація, воно зараз переводиться самою політичною владою в площину того, що це реальна загроза», - сказав Смешко.

Екс-голова СБУ вважає, що реалізація цієї справи наносить об'єктивну загрозу національній безпеці і обороні України.

«Вона працює на картинку президента Росії Володимира Путіна, яку він створював з 2008 року, починаючи з Мюнхенської конференції, коли сказав що Україна - це не держава, там немає державних інституцій влади», - пояснює він, вказуючи на те, що ситуація з Савченко, яку свого часу зробили героєм, буде виглядати неоднозначно в очах міжнародних партнерів України.

Святослав Піскун, який тричі займав пост Генерального прокурора України, в ефірі програми «Завтра» заявив, що вважає важливою обставиною розслідування пересування автобуса, на якому була завезена зброя для теракту, який начебто готувала Савченко.

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«Це ж не голка, а така кількість зброї, яку перевезли і перший раз, і другий раз намагалися перевезти, вона повинна була десь зберігатися, якось оформлятися, десь вона повинна була бути прихована», - пояснив він.

Що стосується юридичних аспектів справи Савченко, Піскун вказує на те, що у слідства, як було заявлено, є сім гігабайт оперативних записів, хоча опубліковано було тільки 20 хвилин. Тому поки зарано давати оцінку цій кримінальній справі. Екс-генпрокурор сказав, що все буде залежати від того, які докази, документи і свідчення дадуть фізичні особи по цій справі.

«І як ці докази будуть допущені судом у цій справі. Мені здається це важливіше, тому що до оперативної інформації на відео є юридичні питання допустимості цих доказів», - припустив Піскун.

Говорячи про тяжкість статей, за якими звинувачують Савченко, колишній генпрокурор прогнозує, що ця справа не буде проходити швидко, і керівникам правоохоронних органів слід дуже обережно інформувати суспільство з приводу результатів розслідування, не забуваючи про презумцію невинності.

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23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Савченко до 20 травня без можливості застави. При цьому суддя визнав безпідставним її затримання 22 березня. У мотивувальній частині ухвали суддя зауважив, що Савченко не вчинила завершеного злочину, а лише, на думку слідства, мала намір вчинити.

У ході засіданні Савченко заявила, що починає голодування на знак протесту проти затримання й обвинувачень на її адресу. Захист Савченко заявив про намір оскаржити рішення.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко. Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив, що затримує її. Згодом в ГПУ повідомили про оголошення Савченко підозри в присутності її адвоката.

Надії Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.