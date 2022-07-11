Нідерланди вперше вибачилися, що їхні миротворці не змогли захистити Сребреницю від геноциду

Уряд Нідерландів вперше вибачився перед родичами жертв геноциду 1995 року в Сребрениці, коли сербські сили, захопивши це боснійське місто 11 липня 1995 року, за три дні винищили щонайменше 8 тисяч людей, переважно чоловіків від 13 до 78 років. Тоді, через вето Росії, Рада безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію, яка б кваліфікувала цю різанину як геноцид. Факт геноциду і його винуватців понад два десятиліття встановлював Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії, відомий ще як Гаазький трибунал. Сербія, як і Росія, не визнають різанину у Сребрениці геноцидом.

Тисячі людей зібралися на жалобну церемонію у 27-му річницю початку геноциду у Среберениці, що стався у колишній Югославії. На заході у селі Потокарі, де поховано багато жертв різанини, виступила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

«Міжнародне співтовариство не змогло захистити людей у Сребрениці. Як частина цієї спільноти, уряд Нідерландів поділяє політичну відповідальність за ситуацію... За це ми приносимо наші глибокі вибачення», – заявила Оллонгрен, фактично уперше вибачившись від імені своєї країни перед родичами жертв геноциду.

Перед цим, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вибачився від імені уряду перед ветеранами нідерландського батальйону, який мав захищати Сребреницю у складі миротворчої місії ООН у колишній Югославії.

Рютте визнав, що відсутність державної підтримки призвела до того, що нідерландський батальйон не зміг виконати свою місію із захисту населення, оскільки сербські підрозділи у багато разів переважали миротворчий підрозділ і за чисельністю, і за оснащенням.

1 липня 2022 року на жалобній церемонії із вшанування пам'яті жертв геноциду у Сребрениці також було перепоховано останки нещодавно знайдених і ідентифікованих ще 50-ти жертв різанини на теренах колишньої Югославії.

Геноцид у Сребрениці вважався найгіршим військовим злочином у Європі з часів Другої світової війни.