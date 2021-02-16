У День відновлення Литовської держави США назвали литовців «прикладом»

Держсекретар США Ентоні Блінкен направив народу Литви привітання з національним святом, яке відзначається 16 лютого, – Днем відновлення Литовської держави.

Відзначивши міцність історичних зв'язків між США і Литвою, включно із союзницькими відносинами в рамках НАТО, Блінкен підкреслив прихильність обох країн активному партнерству в сфері безпеки і ідеалам демократії, захисту прав людини і верховенства закону.

«Народ Литви продемонстрував переконливий приклад того, що демократія може дати громадянам», – констатував глава зовнішньополітичного відомства США.

Нагадавши про довгу боротьбу литовського народу за відновлення своєї державності, Блінкен підкреслив, що США стоять пліч-о-пліч з Литвою в справі підтримки демократичних прагнень у сусідніх з нею країнах і в усьому світі.

Держсекретар висловив переконання в тому, що міцне співробітництво двох країн в політичній та економічній сферах, а також в сфері безпеки, визначить їх відносини і для майбутніх поколінь.

Україна теж привітала Литву

Литву привітав і президент України Володимир Зеленський.

«Для українців ваша країна є моделлю непохитності та боротьби за шлях до Європи», – твітував президент України.

«Цього дня у 1918-му році, народилась незалежна Литва. Пізніше протягом півсторіччя вона була окупована СРСР і відродилась, бо немає сили, яка могла би придушити свободу. Ми це знаємо і кажемо про це іншим. Свободу не дають, її беруть. Щасливих свят литовцям по всьому світу!» – написав сьогодні колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

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