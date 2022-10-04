Прорив ЗСУ на Херсонщині. Мобілізація в Білорусі. Голосування Ілона Маска

Інститут вивчення війни спостерігає значні успіхи Збройних сил України на Донеччині та Херсонщині. Президент України Володимир Зеленський, тим часом, унеможливив указом переговори з російським президентом Володимиром Путіним. За попередню добу українські влада повідомила, що війська досягли значних успіхів у районі Лиману на Донеччині та на півночі Херсонської області.

Олександр Лукашенко визнає участь Білорусі у так званій російській спецоперації, так офіційно Росія і Білорусь називають війну проти України. Але з нюансами. Чи реальна мобілізація? Українські військові готуються відбивати наступ з Білорусі. Експерти розмірковують – чи можливий такий сценарій розвитку подій.

Мільярдер і засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск затіяв черговий твітер-скандал, запропонувавши дивний рецепт «примирення» із голосуванням. Йому відповідають президенти і дошкуляють коментатори – програма Радіо Свобода «Свобода Live» шукає реальні причини скандалу.

Початок етеру о 18:00 на @Радіо Свобода.