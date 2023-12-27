Закон про мобілізацію: чи проголосує парламент? Де екіпаж російського «Новочеркаська»?

Україна відтіснила ЧФ РФ? Де екіпаж «Новочеркаська»?

Двадцять відсотків флоту Росії «вже немає», заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Цю цифру називає і міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс і додає, що «помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут».

Нові подробиці знищення великого десантного корабля РФ «Новочеркаськ». Де його екіпаж?

Залужний:«потрібні люди, боєприпаси та зброя»

Щоб продовжувати бойові дії «мені потрібні люди, боєприпаси та зброя». Залужний прокоментував новий проєкт закону про мобілізацію. Каже, що 400-500 тисяч мобілізованих потрібно не одразу, а протягом наступного року. Відповів на запитання про демобілізацію та електронні повістки. І сказав, що незадоволений роботою ТЦК.

Чому саме Залужний відповідав на запитання про законопроєкт та чи має цей документ шанси на ухвалення у Верховній Раді?

Удар по вокзалу Херсона? Яка мета?

Російська армія вдарила по залізничному вокзалу в Херсоні. У той момент там знаходилося 140 цивільних. Люди чекали на евакуаційний потяг. Загинув поліціянт, який допомагав евакуювати людей. Двоє його колег і двоє цивільних поранені. Пошкоджено вокзал і вагони Укрзалізниці.

Блокпости у Києві і повістки: чутки чи правда?

У соцмережах кияни пишуть про блокпости, які раптово з'явилися по місту і де начебто містянам видають повістки. При цьому вказують конкретні локації. КМВА запевняє, це тимчасові тренувальні блокпости.

Однак що там роблять ТЦК? До чого готуються в Києві? Поставимо ці запитання представнику столичної влади.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок: