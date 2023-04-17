Пригожин вимагає поставити «жирну крапку» у війні. Перший Великдень ПЦУ в Лаврі

- Великодні свята під обстрілами. В результаті удару по Слов'янську на Донеччині 15 загиблих і понад 20 поранених. В тому числі діти. У Запоріжжі та Нікополі російські війська обстріляли церкви. Говоримо про наслідки.
- 130 українських військових повернулися додому в рамках великого обміну полоненими до Великодня. На кого обміняли захисників України – невідомо. В той же час, голова Чечні Кадиров відмовляється зустрічатися зі звільненими з полону. Чому? Розповідаємо далі.
- Російських солдатів вдалося відкинути з кілької вулиць Бахмуту за допомогою вогню артилерії. Українські військові говорять про жорстокі бої за залізницю. В той же час керівник вагнерівців Пригожин пропонує закінчувати війну. Що відбувається в Бахмуті – говоримо з військовим з передової.
- Великдень без сутичок. У Києво-Печерській Лаврі вперше за 300 років великоднє богослужіння провели українською. Службу ПЦУ вперше як предстоятелель провів, архімандрит Авраамій. Паралельно на території Лаври служили і церковнослов'янською для прихожан УПЦ (МП). Поліцейські перевіряли кошики і слідкували за порядком. Розкажемо деталі.
- В УПЦ (МП) не збираються полишати Києво-Печерську лавру. І навіть кажуть, що мають «право це робити». Будь-які звязки з Москвою – заперечують, а про статки митрополита Павла кажуть – «подарували». Еклюзивне інтерв'ю з представником УПЦ (МП) Климентом обговоримо з релігієзнавцем.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:
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