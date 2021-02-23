Розслідування Радіо Свобода виявило таємний гірський курорт президента Узбекистану

Державні компанії Узбекистану побудували таємний розкішний гірський курорт для президента Шавката Мірзійоєва, в тому числі нове водосховище, яке порушило, за словами місцевого населення, систему водопостачання; крім того, деякі сім'ї були змушені переселитися, як з’ясувало в перебігу розслідування Радіо Свобода.

Розслідування «Радіо Озодлик», узбецької служби Радіо Свобода, що вийшло 23 лютого, базується на бесідах із офіційними особами, місцевими мешканцями та будівельниками, які брали участь у зведенні комплексу, розташованого на території Угам-Чаткальского біосферного резервату, частина якого включена до списку всесвітньої спадщини UNESCO як територія, яка посилено охороняється.

Будівництво об’єкта з вертолітними майданчиками і, згідно з низкою джерел, особняком Мірзійоєва почалося в 2017 році і було в цілому закінчене наприкінці 2018 року.

В ході розслідування журналісти з'ясували:

Над територією комплексу встановлена безпольотна зона – одна з шести у всьому Узбекистані.

Узбецька влада досі не інформувала громадськість про цілі створення водосховища.

У будівельників при вході на територію комплексу вилучали мобільні телефони, тому журналісти не змогли знайти жодної його фотографії.

Документи з будівництва мають гриф «таємно» – про це розповів менеджер компанії «Узбекистон Темір йуллари», яка була замовником проекту.

Курорт, розташований приблизно в 100 кілометрах на південний схід від Ташкента і відомий як Шоввозсой за назвою прилеглої річки, оповитий таємницями. Офіційні особи жодного разу публічно не висловлювалися про вартість його будівництва, однак різні джерела оцінили його в кілька сотень мільйонів доларів.

Плани будівництва з’явилися не пізніше ніж у лютому 2017 року, тобто лише через два місяці після інавгурації Шавката Мірзійоєва, який став другим президентом незалежного Узбекистану після смерті свого автократичного попередника Іслама Карімова в 2016 році.

Як розповів місцевий чиновник, у жовтні 2018 року ширилися чутки, що на курорт планувався візит президента Росії Володимира Путіна, який зараз і сам опинився в центрі скандалу з палацом під Геленджиком, що фігурує в розслідуванні опозиційного російського політика Олексія Навального.

На відміну від Карімова, який дотримувався політики «твердої руки», Мірзійоєв неодноразово вимагав поліпшити прозорість управління, захист прав людини і боротьбу з корупцією в своїй країні.

Будівництвом гірського курорту завідувала державна компанія «Залізниці Узбекистану», яку тоді очолював перший віцепрем’єр уряду Мірзійоєва Ачілбай Раматов.

Будівництво прилеглого водосховища здійснювала близька до влади компанія, яка раніше побудувала Сардобінську дамбу на сході країни; в 2020 році відбулося її часткове обвалення, в результаті чого шість людей загинули і тисячі залишилися без даху над головою.

Журналісти не змогли знайти у відкритому доступі документів про призначення водосховища. Прессекретар міністерства водних ресурсів Узбекистану заявив «Радіо Озодлик», що Шоввозсой, на відміну від інших водосховищ, не входить до відання міністерства.

Співробітник компанії Topalang Water Construction, яка побудувала водосховище, повідомив, що ним володіє компанія «Залізниці Узбекистану» і це «дуже стратегічний об’єкт», проте від подальших коментарів відмовився.

Розслідування встановило ще одну деталь, що підкреслює значимість цього гірського курорту для влади: він розташований в одній із шести зон Узбекистану, заборонених для польотів:

Запити в адміністрацію Мірзійоєва і до «Залізниць Узбекистану» залишилися без відповіді.