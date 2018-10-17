Екс-чиновник Пентагону порівняв отримання автокефалії Україною із процесом деколонізації

Розрив російською православною церквою відносин із Вселенським патріархатом вказує на те, що у питанні християнської віри Росії притримується імперіалістичних позицій. Про це заявив колишній заступник помічника голови Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер.

У понеділок синод Російської православної церкви назвав неможливим перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом. Таким чином у Росії відреагували на рішення Вселенського патріархату про підтримку автокефалії Української православної церкви. У відповідь на рішення РПЦ речник Київської патріархії Євстратій Зоря заявив на своїй сторінці у Facebook, що синод МП повторює політику Кремля.

«Самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти», – зазначив Зоря.

На думку Майкла Карпентера, реакція РПЦ є імперіалістичною.

«Російська православна церква розриває відносини із Вселенською православною спільнотою через рішення Вселенського патріархату надати незалежність Українській православній церкві. Фактично ми спостерігаємо повстання російської церковного імперіалізму проти деколонізації», – зазначив Карпентер на своїй сторінці у Twitter.

Водночас відомий російський опозиційний коментатор Ґаррі Каспаров назвав російську православну церкву «церквою КДБ».

«Схизма у православ'ї заслуговує на більшу увагу. Нарешті відрізано путінську церкву КДБ», – написав Каспаров у Twitter.

11 жовтня президент України Петро Порошенко назвав томос фактично ще одним Актом проголошення незалежності України.

«Довгих 332 роки Україна та українська церква чекала автокефалію. І сьогодні це рішення прийнято щодо автокефалії і продовжується процес надання томосу», – зазначив Порошенко.