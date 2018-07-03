Трамп невдоволений СОТ, але адміністрація заперечує наміри припинення членства

Президент США Дональд Трамп застеріг Світову організацію торгівлі: «Якщо вони не будуть поводитися з нами належно, ми будемо щось робити».

Коментар пролунав під час зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Білому домі 2 липня на тлі припущень, що нові кроки американської адміністрації у галузі міжнародної торгівлі можуть суперечити правилам СОТ.

Згідно з неофіційними повідомленнями, адміністрація готує законодавчі кроки, які давали б право президентові самовільно встановлювати мито й укладати спеціальні митні угоди з окремими країнами.

Європейський союз вчергове заявив, що можливе запровадження Сполученими Штатами додаткових мит на автомобілі завдало б шкоди американській промисловості і викликало б європейські дії у відповідь.

Президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер планує візит до США у найближчі тижні, у той час як американський уряд за розпорядженням президента Трампа провадить розслідування можливої загрози національній безпеці від ситуації з імпортом автомобілів.

ЄС доводить, що європейські компанії виробляють у США приблизно 2,9 мільйона автомобілів, забезпечуючи робочими місцями 120 тисяч працівників, і ще 420 тисяч осіб задіяних у торгівлі та обслуговуванні автомашин.

США «не виходять» із СОТ

Речниця Білого дому Сара Сандерс назвала «неточними» повідомлення, що США планують відмовитися від членства в Світовій організації торгівлі.

Але Сандерс вказала, що певні країни, включно з Китаєм, використовують СОТ для своєї вигоди, що президент «зосереджений на тому, щоб виправити систему через подальші переговори з окремими країнами, а також організаціями».

Міністр торгівлі США Вілбур Росс сказав американському каналу CNBC, що «СОТ усвідомлює потребу певних реформ» і додав, що «трохи зарано говорити просто про вихід з неї».

Росія у понеділок подала скаргу в СОТ на рішення адміністрації Трампа запровадити нові мита на сталь та алюміній.

Раніше такі скарги подали Європейський союз, а також Канада, Мексика, Китай, Індія та Норвегія.