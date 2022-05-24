Три місяці широкомасштабної війни. Що буде далі?

90 днів триває оборона України після повномасштабного вторгнення Росії. Швидко захопити всю територію країни агресору не вдалося, армія РФ була вибита з Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Однак досі запеклі бої продовжуються на Донбасі, а частина півдня країни лишається тимчасово окупованими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні кілька тижнів будуть важкими. Чого ж насправді очікувати?

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Бунт мобілізованих в ОРДЛО

В мережі з'являються відео, де мобілізовані жителі ОРДЛО та їхні родичі висловлюють обурення тим, що їх забирають воювати проти України.

В одному з них підрозділ незаконного військового угрупування «ДНР» стався бунт проти ватажка угрупування Дениса Пушиліна. Незаконно мобілізовані кажуть, що вони не мали брати участь у бойових діях. Наскільки масовою є мобілізацію на окупованих територіях говоримо із Сергієм Гармашем, членом делегації ТКГ від України.

Розслідування про російські підрозділи, які воюють в Україні

Російське інтернет видання «Проект» опублікувало розслідування про підрозділи армії Росії, які воюють в Україні.

Журналісти зібрали інформацію про 166 командирів, зокрема їхню біографію, інформацію про доходи, борги і штрафи. Так, у третини офіцерів «Проект» виявив борги за аліменти та комунальні послуги. Понад 30 осіб мали штрафи за порушення правил дорожнього руху, деякі були позбавлені прав за керування у нетверезому стані.

Хто ж з боку Росії командує війною в Україні говоримо в етері Свобода Live з Юлією Балахоновою, журналісткою видання «Проект», співавторкою розслідування про російських офіцерів.