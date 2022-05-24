Загибель військових через ракетні обстріли частин: Рахманін назвав можливі причини

Народний депутат України, член парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін назвав можливі причини загибелі українських військових внаслідок ракетних ударів по частинах. Про це він розповів у спеціальному ранковому інформаційному ефірі Радіо Свобода.

Внаслідок нещодавнього ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 87 людей, заявив 23 травня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Рахманін у коментарі Радіо Свобода сказав, що президент не зауважував, чи йдеться про цивільне населення чи про військовослужбовців.

«Він вжив слово «Десна», але з такою назвою є населений пункт і є навчальний центр Збройних сил. Ми можемо припускати, що в тому числі під час ракетного удару загинули військовослужбовці, але достеменно стверджувати ми це не можемо», – сказав Рахманін.

Водночас, за словами народного депутата, було багато випадків, коли російська армія прицільно била по скупченню військовослужбовців, зокрема, на Яворівському полігоні, у Миколаєві, Харкові, Охтирці.

Він пояснює, що це абсолютно різні випадки, і наводить можливі причини загибелі українських військових. В одних випадках, за словами народного депутата, не встигала спрацювати система протиповітряної оборони.

«Деякі типи ракет змінюють траєкторію і не завжди ППО встигає зреагувати і збити, – каже Рахманін. – У деяких випадках завинили не тільки командири, але і самі військовослужбовці, які, на превеликий жаль, достатньо легковажно в соціальних мережах фіксували місця, де вони знаходяться, чим полегшували справу ворогу».

Парламентар переконує: були випадки, коли під час повітряної тривоги не всі військовослужбовці виконували накази командирів і йшли в укриття. Інколи командири не завжди своєчасно реагували на повітряну тривогу і не забезпечували те, щоб особовий склад був в укриттях, додав Рахманін.

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«У деяких випадках боєприпас, який прилітає, вражає живу силу на відстані кількасот метрів, інколи на відстані кількох кілометрів. Тому, коли ми говоримо про певні жертви, ми не знаємо, по-перше, який це боєприпас, по-друге, яка була площа ураження. Те, що велика кількість жертв, не завжди означає, що ці всі люди знаходилися в одній кімнаті чи одному приміщенні. Але так є різні випадки і ці випадки розбираються, відбуваються службові розслідування, в деяких випадках, навіть кримінальні провадження», – розповів він.

У ніч на 13 березня російські війська випустили 30 ракет по Яворівському полігоні на Львівщині – 35 людей загинули і 134 були поранені, як військові, так і цивільні.

19 березня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок російського ракетного удару по військових казармах загинули десятки військовослужбовців.