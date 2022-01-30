Радіо Свобода Weekly: Україну затягують у «Мінськ-3»

«Ми готові. Чи готова Москва?»: ексклюзивне інтерв'ю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Що міститься у відповіді, яку США передали Росії у відповідь на її вимоги щодо нерозширення НАТО на Схід? Чи справді Москву попросили вивести війська із території Грузії і Молдови? Чому виїхала частина співробітників посольства США? Чому заяви, які звучать від офіційного Києва і офіційного Вашингтона щодо серйозності загрози російського широкомасштабного вторгнення різняться? До яких дій може вдатися Росія? Читайте ексклюзивне інтерв’ю Радіо Свобода з державним секретарем США Ентоні Блінкеном тут.

Зеленський знову заспокоював

Президент України Володимир Зеленський закликав обережно висловлюватися про можливі перспективи нового нападу Росії. Зеленський заявив на брифінгу для іноземних ЗМІ, що ймовірність такого нападу є високою, але через паніку Україна може «втратити економіку». Напередодні брифінгу відбулася телефонна розмова Зеленського з лідером США Джо Байденом. Американський телеканал CNN, посилаючись на українського високопосадовця, повідомив, що ця розмова «не відбулася добре». Натомість Білий дім та Офіс президента України заперечили непорозуміння між керівниками США та України. Тим часом Сполучені Штати підготували потужні санкції проти Росії на випадок її нового військового вторгнення в Україну. Все це аналізувало Радіо Свобода.

Війни не буде?

Що змінилося для України після того, як США та НАТО відповіли Росії, а представники «нормандської четвірки» відновили переговори після тривалої перерви? На які поступки США та альянс готові зараз і чи зачіпають вони інтереси України? Що думає про такі позиції НАТО і США українська сторона? Як виявилося, ці письмові відповіді, які отримав Кремль, погоджені з Україною. Війни не буде? Радіо Свобода зібрало різні оцінки експертів – читайте їх тут.

Україну затягують у «Мінськ-3»

Через «Мінські угоди» президент Росії Володимир Путін хоче підкорити Україну і відновлення переговорів «нормандської четвірки» може затягнути Україну в «Мінськ-3». Так вважає учасник «Мінських» переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш. На його думку, запланована через два тижні у Берліні наступна зустріч радників «нормандської четвірки» є небезпечною в цьому плані для Києва. Гармаш нагадує: «Мінськ-1» був, коли в Іловайську оточили українські війська, «Мінськ-2» – на тлі окупації Дебальцевого. А зараз триває концентрація військ Росії біля українських кордонів і Париж з Берліном зацікавлені у збереженні економічних стосунків з Росією. Зокрема Німеччині дуже важко відмовитися від запуску газогону «Північний потік-2», констатує Гармаш. Наскільки українська делегація на «Мінських» переговорах готова не піддаватися на тиск Москви – читайте в ексклюзивному «Суботнє інтерв’ю» Радіо Свобода.

Чим готова бити Україна: уся збройова допомога

Протитанкові ракетні комплекси, катери, безпілотники, зброя та боєприпаси: ці та інші системи Україна постійно отримує цими днями як технічну допомогу на тлі скупчення російських військ на кордонах. У Міністерстві оборони України підрахували, що торік одержали такої допомоги на майже 450 мільйонів доларів. Надалі США планують передати ще 5 гелікоптерів Мі-17, Литва та Латвія – зенітно-ракетні комплекси Stinger, а Естонія – гармати Д-30. Радіо Донбас.Реалії розповіло, для чого потрібна зброя, яку вже передали, та поповнюватиме цей список у разі наступних поставок. Цей список на сайті Радіо Свобода є тут.

Прифронтовий Нью-Йорк переживає новини про новий напад Росії

На тлі новин про можливий повномасштабний напад Росії у мережі поширюється відео молоді Нью-Йорка. Йдеться не про американський мегаполіс, а українське селища на Донбасі. У ньому хлопці й дівчата просять усі держави об’єднатися для захисту України та їхнього селища. Нью-Йорк на Донеччині став добре відомим у медіа, відколи у липні минулого року йому повернули історичну назву – Новгородське знову стало Нью-Йорком. Селище розташоване лише за кілька кілометрів від підконтрольної російським гібридним силам Горлівки. Як його мешканцям живеться біля лінії фронту – читайте тут.

«Не лише Хорватія»

Цього тижня за висловлювання президента Хорватії, що «Україні не місце в НАТО» і «Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн», публічно вибачився прем’єр-міністр тієї балканської країни. Чому так стається і які були ще випадки необґрунтованих заяв і вибачень у минулому? Радіо Свобода проаналізувало, як європейські країни, політики та посадовці вибачаються за заяви своїх колег щодо України.

Пігулки проти «ковіду» в Україні

МОЗ України дозволило екстренне використання препарату «Молнупіравір» для лікування коронавірусної інфекції. У відомстві повідомляють, що за бюджетні кошти закуплять 300 тисяч доз «Молнупіравіру». Препарат випускається у капсулах по 200 мг і не потребує спеціальних умов зберігання. Наскільки ефективним є цей препарат у лікуванні ковідних хворих? Радіо Свобода зібрало думки фахівців – читайте їх тут.

Коротко про головне:

Британія розглядає можливість «значного» розміщення військ у Східній Європі. Прем’єр-міністр Боріс Джонсон вважає, що «це надішле Кремлю чіткий сигнал: ми не будемо терпіти їхню дестабілізуючу діяльність»

Секретар Ради безпеки Росії заявив, що Москва не хоче війни, і згадав тих, «хто її нав’язує». «Говорять про те, що Росія загрожує Україні. Повне безглуздя! Немає жодної загрози», – стверджував Микола Патрушев

«Україна і агресія Росії. Ґергард Шредер мовчати не став». Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников аналізує феномен «шредеризації» європейської політики

Командувач Нацгвардії України подав у відставку через стрілянину в Дніпрі. Нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь, внаслідок чого 5 людей загинули і 5 зазнали поранень

«Золоті рейки»: скільки заробить друг Путіна Ротенберг на залізниці до Криму в 2022 році

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