Війна на Донбасі та репресії у Криму є спробами Росії дестабілізувати Україну – посол США в ОБСЄ

Репресії з боку окупаційної російської влади в Криму проти кримських татар, етнічних українців та інших етнічних та релігійних меншин супроводжують зусилля Росії спрямовані на дестабілізацію України за допомогою кривавого конфлікту на Донбасі. Відповідну заяву напередодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ озвучив представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор. Заяву розміщено на сайті Місії США в ОБСЄ.

Гілмор відзначив, що США «не бачать відмінності між цими компонентами».

Конфлікт в Україні не обмежується Донбасом

«Конфлікт в Україні не обмежується Донбасом. У Криму російська окупаційна влада продовжує залякувати, арештовувати та переслідувати у судовому порядку активістів, журналістів та членів громадянського суспільства, просто за те, що вони використовують своє право на мирні зібрання або свободу вираження думок або віросповідання. Ми засуджуємо триваючи спроби Росії арештовувати та переслідувати у судовому порядку мешканців Криму за політичними мотивами», – заявив дипломат.

Гілмор також відзначив, що США засуджують мілітаризацію Кримського півострова, Чорного та Азовського морів з боку Росії та призову понад 24 000 молодих кримчан до Збройних сил Росії.

Американський дипломат привітав Третій комітет ООН зі схваленням проекту резолюції щодо порушення прав людини в Криму.

Резолюція стверджує, «що захоплення Криму силою є незаконним та порушенням міжнародного права» та підтверджує «що ті території мають бути негайно повернені».

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