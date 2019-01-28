Вибори президента України: «шапки» кандидатів

Завершується висунення кандидатів у президенти України – відсьогодні лишився тільки тиждень. Кандидати (і висунуті, і поки не висунуті) все активніше нагадують про себе. Змагаються у тому, хто більше знизить ціни на газ, хто наступальніший, хто чесніший, хто народніший… А один із кандидатів, продовжуючи пошук дружини, похвалився у Facebook здобутими у Давосі шапками… Вибори президента України: якими є «шапки» кандидатів?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олеся Бацман, головний редактор інтернет-видання «Гордон»; Віктор Шлінчак, керівник проекту «Главком». Ведучий: Олександр Лащенко.