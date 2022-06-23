Калініград і Крим: прокляття «коридора»

(Рубрика «Точка зору»)

Секретар російської Ради безпеки Микола Патрушев погрожує Литві після того, як ця країна відмовилася від транзиту вантажів в Калінінградську область Російської Федерації. Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштравічюс попереджає: напад Росії на Литву може спричинити початок Третьої світової війни.

Але поки Третя світова війна не почалася, спробуємо зрозуміти, що ж не так із Калінінградом. А те саме, що і з Кримом: нормальне існування цього російського есклава (Калінінградської області) залежить від сполучення з материком.

Крим – півострів, який окупанти спробували перетворити на політичний острів

Крим – півострів, який окупанти спробували перетворити на політичний острів. А коли зрозуміли, що «острів» не функціонує, пішли окуповувати південь України. Вісім років знадобилося Володимиру Путіну, щоб зрозуміти: ніколи у своїй історії Крим не існував без зв'язку з материком. Зв'язку не через міст, а через Перекоп.

Калініградська область зараз має вигляд «політичного острова». Але цей регіон політичним островом ніколи не був. До Другої світової війни це була частина Східної Пруссії – і, до речі, нормальне життя в регіоні припинилося саме тоді, коли Адольфу Гітлеру нібито знадобився коридор через польські території для того, щоб безперешкодно потрапляти в Кенігсберг.

Калініградська область зараз має вигляд «політичного острова»

А після Другої світової війни Калінінградська область стала однією з областей РРФСР – але у складі Радянського Союзу. І, зрозуміло, у цій спільній державі не було жодних проблем із проїздом і транзитом – ну, зрозуміло, за винятком «закритих» військових міст та селищ.

Після розпаду Радянського Союзу, після вступу Литви та Польщі до НАТО і ЄС Калінінградська область перетворилася на справжнісінький есклав – частину території Росії, оточену… ні, не лише морем, а і Європейським Союзом. Здавалося б, рецепт розвитку цієї території був очевидним: нормальні відносини із сусідніми країнами, які, до того ж, прагнули врегулювати статус есклава та сприяти його жителям.

Що мало б очікувати регіон, який опинився у такому чудовому місці, з такими інвестиційними можливостями – справжнє «вікно» Росії до Європи? А що мало б очікувати Крим, якби його не окупувала Росія? І в тому, і в іншому випадку – процвітання. Процвітання, а не животіння на задвірках історії та економіки.

Що мало б очікувати Крим, якби його не окупувала Росія

Але Росія, як бачимо, обрала війну. Війну, що знищує перспективи як окупованих Росією територій, так і її власних регіонів. Калінінградська область на очах перетворюється з «найбільш європейського» регіону Росії на військову базу, жителі скуповують товари, російські чиновники приїжджають до Калінінграда не для того, щоб поговорити про перспективи розвитку, а для того, щоб налякати сусідів.

І коли ми говоримо, що Третя світова, як колись Друга світова, може знову початися через транзитний коридор до того самого міста, чи не відчуваємо ми, що історія описала коло і майже через століття знову зробила жителів Європи заручниками амбіцій та комплексів нового диктатора?

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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