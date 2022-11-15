(Рубрика «Точка зору»)

Були роки, коли ми вважали, що День ув’язненого письменника – це не про нашу країну, не про світ, який ми будуємо. У Радянському Союзі письменник у в’язниці – це не виняток, а норма. Більшовики розпочали своє правління з розстрілу російського поета Миколи Гумільова та завершили знищенням українського поета Василя Стуса. Але в тій країні, яку зараз будують українці, не було місця письменникам у в’язницях. Так, це була досі недосконала пострадянська країна. Країна, в якій тишком-нишком вбивали журналістів і назавжди ховали кінці у воду. Проте уявити відкрите – за допомогою суду – переслідування письменника чи журналіста за його професійну діяльність було чимось диким. У нас так не могло бути.

Усе змінилося, коли на українську землю прийшла Росія. Росія, яка вбиває і переслідує своїх діячів культури. І тепер взялася за наших. Схоже, інакше вона не вміє.

Нагадаю про кримчан, які опинилися в катівнях. Про нашого колегу, фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка, який постраждав лише за те, що виконував свій професійний обов’язок. Про Владислава тепер знають багато письменників, журналістів, правозахисників у всьому світі – для них він став прикладом відповідального та чесного ставлення до своєї професії. Для них – але не для російських суддів, не для російської держави. Не для агресора.

І в ці темні дні війни ми не забуваємо про людей, які виявилися заручниками російського режиму ще до того, як Володимир Путін перейшов до другої фази окупації України.

Після 2014 року, після першої фази, я неодноразово говорив, що Крим – це випробувальний полігон для росіян. Що кримські репресивні практики, кримське «правосуддя» переноситиметься в саму Росію і зрушуватиметься, відповідно до меж російської окупації. На жаль, я не помилився. В окупованому Ізюмі окупанти прийшли до письменника Володимира Вакуленка. Його просто відвезли у невідомому напрямку – без суду та слідства. Досі ми нічого не знаємо про його долю.

«1937 року репресували та розстріляли мого діда. Склалося враження, що ті чекісти мають онуків і правнуків, які діють так само», – говорив Владислав Єсипенко у своєму останньому слові на «судовому процесі» в окупованому Сімферополі. «Я вірю в перемогу, Україна переможе!» – писав незадовго до викрадення у своєму щоденнику Володимир Вакуленко. Вірність своїм переконанням, точне відчуття реальності – це саме те, що й відрізняє справжнього журналіста і письменника.

Просто для Кремля такий письменник – письменник, з яким треба розправитися.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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