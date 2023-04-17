Поставити жирну крапку. Чому Пригожин радить Путіну закінчити війну проти України

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин порадив президенту Росії Володимиру Путіну негайно оголосити про закінчення «спеціальної військової операції» та повідомити росіян, що Кремль досяг усіх результатів, які планував. Про це він написав у розлогій статті, присвяченій «зливу» секретних документів Пентагону та майбутньому контрнаступу ЗСУ.

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«Росія відрізала Азовське та великий шматок Чорного моря, захопила жирний шматок території України та створила сухопутний коридор до Криму. Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися, захилитися на тих територіях, які вже є», – міркує Пригожин.

На його думку, війська РФ здатні відбити контрудар Сил оборони України – після чого піти у масштабний наступ «до кордонів Донбасу, до Дніпра чи навіть до Польщі».

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Також Пригожин похвалився, що у Бахмуті загарбники нібито успішно знищують сили ЗСУ – і це на руку Росії, яка нібито спалює ресурси України. У Бахмуті тривають бої, але попри захоплення військами РФ центру міста, українські захисники тримають залізничний вокзал – один із останніх рубежів оборони у місті.

Головні питання випуску:

Чи може Путін оголосити за порадою Пригожина про закінчення «СВО» та заявити, що всіх цілей Кремля в Україні досягнуто?

Навіщо Пригожин дав таку пораду Путіну?

І чи може Росія після можливого захоплення Бахмута відкрити проти ЗСУ новий фронт?