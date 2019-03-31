«Ласкаво просимо в реальний світ»: перші реакції на дані екзит-полів

Актор та бізнесмен Володимир Зеленський, згідно з даними національного екзит-полу станом на 20:00, отримає найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня. Йдеться про 30,6%. Чинний президент Петро Порошенко іде другим з результатом 17,8% голосів. 14,2% отримує Юлія Тимошенко. Ці оприлюднені соціологами дані викликали у багатьох бурхливу реакцію.

Такі результати Національного екзит-полу журналіст Мілан Лєліч називає очікуваними.

«Ласкаво просимо в реальний світ!» – коментує соціологічні дані його колега Євген Будерацький.

Не здивувалася оприлюдненим цифрам і політолог та журналістка Яніна Соколовська.

«Порошенко і Тимошенко так не хотіли зустрітися у другому турі, що тепер він змагається з гумористом за перше місце, а вона – з конформістом за третє», – пише Соколовська.

Політолог Сергій Таран пояснює попередні цифри соціологів так: «Виборці прикольнулись з політиків, які їх задовбали».

А от директора Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича перші дані екзит-полів наштовхнули на аналогії з протистоянням між УНР та УРСР.

«Без жодних третіх альтернатив, майже як сто років тому. Визначити свою сторону доведеться кожному. В першу чергу виборцям Тимошенко, Гриценка, Смешка, Кошулинського», – зауважує він.

Журналіст Сергій Вакула пише про те, що лідерство Зеленського у екзитполах показало, «наскільки влада убила довіру населення до влади і політичних партій».

«Вже зараз можна прогнозувати лютий угор на наступний місяць», – прогнозує він.

Подібної думки і громадсьткий активіст Олександр Солонько. На його думку, саме «неадекватні дії» нинішньої влади щодо громади створили такийвисокий рейтинг Володимиру Зеленському.

«Вони його і створили. Бо не розуміли, що всьому має бути якась межа», – наголошує він.

Тим часом журналіст Костянтин Медяник вважає, що лідерство Зеленському у екзит-полах забезпечили саме дії політтехнологів Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко, «обрали головною ціллю потопити рейтинг Порошенка», хоча «кожен з них міг протиставити себе Зеленському і з гордістю перемогти».

«Ставлю на те, що порошенко переможе у другому турі, якщо посадить Медведчука і Бойка», – прогнозує він.

На думку ж журналіста Сергія Руденка перші дані екзит-полів є «програшем і влади, і опозиції».

«Страшним діагнозом для країни» називає попередні результати екзит-полів Віталій Ванца. На його думку, чинна влада має зробити з них для себе висновки.

Тим часом громадський діяч Роман Матис вважає, що висновки для себе повинні робити насамперед українські виборці, яким у другому турі тепер доведеться «справді подумати».

А от громадського активіста Олександра Рудоманова здивувало у екзит-полах зовсім інше. А саме доволі високі позиції Ігоря Смешка, який, згідно з опитуванням у день голосування, набрав понад шість відсотків голосів, неочікувано обігнавши навіть Олега Ляшка.

Тим часом журналістка Тетяна Висоцька закликає екзит-полам не вірити, бо, за її оцінкою, «чомусь зараз соціологи аж трусяться, їх виголошуючи».

Водночас журналіст Віталій Сич попередні дані екзит-полів вважає для себе «майже фінальним результатом на президентських виборах».

«Іншими словами, складно уявити собі, що може допомогти Порошенку подолати настільки велику різницю з Зеленським у другому раунді», – пояснює він.

У штабах самих кандидатів по-різному сприйняли оприлюднені у Національному екзит-полі дані. Так, Юлія Тимошенко назвала їх «продажною соцілологією» і наголосила, що саме вона буде боротись з Володимиром Зеленським у другому турі.

Не поспішає засмучуватись і Юрій Бойко, який так само розраховує потрапити у другий тур голосування.

Тим часом Петро Порошенко назвав соціологічні цифри «суворим уроком» і «приводом для ретельної роботи над помилками, допущеними протягом останніх років».

А Анатолій Гриценко, який за даними екзит-полів посідає п’яте місце на виборах президента, подякував громадянам за підтримку та заявив, що братиме участь у парламентських виборах.

Представники штабу Володимира Зеленського тим часом поширюють у соцмережах ілюстрації з саркастичним закликом до своїх політичних конкурентів: «Перевзувайтесь».

Згідно з першими даними від Центральної виборчої комісії станом на 20:00 (за підсумком інформації від 10 зі 199 територіальних виборчих округів), явка виборців склала 66,8%.

Результати екзит-полів ніколи повністю не збігаються із офіційними результатами виборів, але дають приблизне уявлення про те, хто може вирватися у лідери перегонів. На президентських виборах-2019 проводиться одразу кілька екзит-полів. Їхні результати почали з’являтися після 20.00 31 березня – від моменту завершення голосування. Радіо Свобода зібрало інформацію про основні екзит-поли і про те, де можна дізнатися їхні результати.