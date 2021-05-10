Сепаратисти відбирають «безгоспне» житло і майно у жителів Донецька, які виїхали з міста. Як це відбувається

Лідери так званого угруповання «ДНР» збираються відбирати житло у тих, хто втік від бойових дій на мирну частина України. Такий «документ» підписав лідер донецьких сепаратистів Денис Пушилін. У ньому, як повідомляють журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», йдеться про так звану націоналізацію безгосподарського майна. Українська влада наполягає, що юридичної сили подібні заяви не мають. Однак багато переселенців, які були змушені залишити свої домівки, кажуть, що їхнє житло відібрали вже давно.

Це дуже боляче

Ірина Довгань утекла зі свого будинку в передмісті Донецька в серпні 2014 року, після того, як її кілька днів утримували проросійські сепаратисти. Ірину прив’язали до стовпа в центрі Донецька, а перехожі били її ногами. Коли жінка вирвалася на підконтрольну Києву територію, в її будинку оселилися озброєні люди.

«Це дуже боляче, іноді прокидаюся ночами і думаю: «Цікаво, як проходить життя цих людей», – каже Ірина.

Спочатку в її будинку влаштували будинок розпусти, пізніше – один із командирів батальйону сепаратистів залишився в ньому жити зі своєю сім’єю. Тепер на рідний дім Ірина може подивитися тільки в соцмережах.

«Я спостерігала, як вона фотографувалася в моїх речах, як у моїй спальні вони зробили дитину, як у візочку моєї внучки вона катала цю дитину до церкви, як дитина навчилася кататися на велосипеді моєї внучки», – продовжує Ірина Довгань.

Коли ця територія буде повернена під ефективний контроль України, ми відновимо всі права власності тих, хто постраждав

Таких захоплених будинків і квартир на тимчасово непідконтрольній Києву території Донецької області багато, говорять і самі переселенці, й аналітики. Тому «указ» лідера донецьких сепаратистів про так звану націоналізацію для них не став раптовим.

«Фактично бойовики дуже часто захоплювали чуже майно, незаконно там проживали, це стосується і власне голів псевдореспублік, і, так би мовити, «топ-осіб» псевдореспублік. Але тепер бойовики вирішили це оформити «юридично», – говорить аналітикиня Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

В основному забирають приміщення, в яких давно ніхто не з’являвся. Щоб не втратити житло, деякі переселенці відразу після від’їзду просять сусідів за ним доглянути.

«Часто люди вже давно подбали про те, щоб у їхніх квартирах хтось жив, хтось оплачував ці комунальні послуги, наприклад, і створював видимість – або не створював, а реально, – що приміщення використовується», – пояснює переселенка з Донбасу Ольга Коссе.

Тепер довести, що квартира не порожня, буде складніше. Сепаратисти вимагають, щоб власники квартир особисто підтверджували, що в них мешкають. Так, кажуть вони, будуть боротися з безгосподарським житлом.

«Чекаю на обурення «колишніх донецьких», хто виїхав сім років тому, не платить комуналку і думає, що так можна. Але тепер так не можна», – заявила депутатка так званої «Народної ради «ДНР»» Анастасія Селіванова.

Фактично бойовики дуже часто захоплювали чуже майно, незаконно там проживали, але тепер вирішили це оформити «юридично»

І якщо таку нерухомість визнають безгосподарською, то через рік її можуть перевести в муніципальну власність і віддати нужденним.

Українські чиновники заявляють, що в такий спосіб сепаратисти хочуть легалізувати свої дії на тимчасово непідконтрольній Києву території. Але запевняють, що ніякої юридичної сили ці заяви й укази не мають.

«Є закон України, який регулює всі питання власності, зокрема, на окупованій території, і він передбачає, що все, що видається незрозуміло ким, їхні всі ці приписи незаконні. Коли ця територія буде повернена під ефективний контроль України, ми відновимо всі права власності тих, хто постраждав», – зазначив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Однак Ірина Довгань, яка ось уже сім років намагається звикнути до нового життя далеко від Донецька, каже, що не знає, чи зможе жити там знову.

Відео телеканалу «Настоящее время» мовою оригіналу: