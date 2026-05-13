Єрмак і астрологиня: що зірки провіщали? І чи має прокуратура докази?

Суд, запобіжний захід, застава. Коментарі Єрмака

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 13 травня знову не зміг обрати запобіжний захід колишньому очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Засідання продовжать вранці 14 травня.

Андрію Єрмаку висунули підозру у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві у Козині під Києвом елітного комплексу «Династія» . Сторона обвинувачення просить суд обрати Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 180 мільйонів гривень .

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні. У САП зазначають, що Андрій Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

Андрій Єрмак усі звинувачення вважає необґрунтованими. На засіданні 13 травня він заявив, що не має 180 мільйонів гривень для внесення застави. «У мене точно немає таких грошей, в мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації», – сказав журналістам ексголова ОП під час перерви в судовому засіданні.

Захист Єрмака заявив, що просить суд обрати запобіжний захід у вигляді застави «в межах, які передбачені законом», а також не обмежувати пересування ексголови ОП Україною, бо це може негативно вплинути на його діяльність як адвоката.

«Ворожка» для топпризначень

Під час судових засідань серед іншого антикорупційні органи стверджують, що нібито Андрій Єрмак радився щодо державних справ (зокрема і кадрових призначень) із «ворожкою», яку називають «Вероніка Феншуй Офіс». За словами прокурорки САП, це – Вероніка Анікієвич.

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» з’ясував, що це киянка, яка називає себе консультанткою з астрології. У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака, а в контактах користувачів записана як «Вероника Консульт. А.Б.» та «Veronika Anikievich/гадалка Єрмак».

Чи могли під її впливом ухвалюватися державні рішення?

Що ще знайшли НАБУ і САП на Єрмака? Як сприймуть ці докази у суді? які перспективи справи ексголови ОП? і що каже про усе це сам Єрмак?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:

Зокрема, політолог Володимир Фесенко в ефірі програми сказав:

«Насправді, справа дуже важлива. І от важливо, щоб під час такого розгляду про обрання запоміжного заходу з'ясували дійсно пряму причетність Єрмака. З яких грошей, наприклад, фінансувалося будівництво його будинку . Він каже, що до цього будинку він не має відношення. Прокурори мають надавати дані, які свідчить про те, що Єрмак має відношення до цього будинку. От саме ця інформація має значення в першу чергу. Замість цього нам розповідають історію про гадалку, яка насправді відволікає увагу від суті справ . Оце мене трохи непокоїть».



