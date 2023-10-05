Головне на ранок: хто контролює залізницю у Бахмуті, чи ЗСУ отримає зброю з Ірану, що сказав Байден про Україну

Зепеклі бої на залізниці Бахмута

На Бахмутському напрямку в районі залізниці тривають запеклі бої. Збройні сили України, як кажуть у Східному угрупованні військ, завдають вогневого ураження по трасі Бахмут – Горлівка Донецької області.

Наскільки ЗСУ близькі до повного контролю над залізницею та чи мають що російські сили протиставити українським військовим?

Про це та інше головне на ранок 5 жовтня дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Розслідування розстрілів на Майдані

ДБР завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Перед судом постане Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл «Небесної сотні».

Яким буде цей суд і які шанси реально притягнути до відповідальності винних?

Конфіскована США зброя з Ірану для ЗСУ?

CNN пише, що США передадуть Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси. Наскільки ця зброя допоможе українським силам на фронті та що означає заява Байдена, у якій він каже, що, цитую: «Ми «пропрацювали» все, що просив Зеленський».

Війна, низька народжуваність, біженці: демографічна криза

Україна втрачає населення через низьку народжуваність та міграцію. Журналісти Deutsche Welle порахували, що за першу половину 2023 року в Україні народилося близько 93,5 тисяч дітей, що майже на третину менше, ніж за той же період до почату повномасштабного вторгнення 2021 року.

Чим це може загрожувати та які шанси повернутися на довоєнний рівень?