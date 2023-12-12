Україна відкидає переговори з Путіним: чи вдасться Зеленському у США розблокувати допомогу

- Зеленський у США: чи вдасться розблокувати допомогу?
Сьогодні президент України зустрінеться із Джо Байденом. 11 грудня Зеленський вже мав зустріч із очільником Пентагону Остіном, котрий запевнив, що США «рішуче налаштовані стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії».
Які рішення будуть ухвалені і чи переконає Зеленський американців розблокувати допомогу Україні?
- Угорці Закарпаття звернулися до Орбана
Лідери угорської громади Закарпаття звертаються до прем'єра Угорщини Віктора Орбана із закликом підтримати євроінтеграцію України. Міністр закордонних справ Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Сіярто.
Чи чекає на відносини України та Угорщини потепління і чи підтримає врешті Орбан євроінтеграцію України?
- Російський прапор над Мар'їнкою. Ситуація на фронті
Російські військові встановили прапор на південно-західній околиці Мар'їнки, що на Донеччині. В Інституті вивчення війни кажуть, що вони незначно просунулися в саме місто. Український Генштаб повідомив про п'ятдесят атак на позиції ЗСУ навколо Авдіївки.
Яка ситуація на Таврійському напрямку. Говоримо з представником Сил Оборони.
- Пам'ятник Мацієвському і дискусія про нього
В українських соцмережах дискусія щодо пам'ятника вбитому українському військовому Олександру Мацієвському. Його встановили до Дня збройних сил в Києві. Одні кажуть – скульптура вражає реалістичністю і дуже «сильна». Інші називають її кічем і недоречністю. То як правильно увіковічити пам'ять про героїв - чи є взагалі правила і чому це важливо для суспільства?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:
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