Україна відкидає переговори з Путіним: чи вдасться Зеленському у США розблокувати допомогу

Зеленський у США: чи вдасться розблокувати допомогу?

Сьогодні президент України зустрінеться із Джо Байденом. 11 грудня Зеленський вже мав зустріч із очільником Пентагону Остіном, котрий запевнив, що США «рішуче налаштовані стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії».

Які рішення будуть ухвалені і чи переконає Зеленський американців розблокувати допомогу Україні?

Угорці Закарпаття звернулися до Орбана

Лідери угорської громади Закарпаття звертаються до прем'єра Угорщини Віктора Орбана із закликом підтримати євроінтеграцію України. Міністр закордонних справ Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Сіярто.

Чи чекає на відносини України та Угорщини потепління і чи підтримає врешті Орбан євроінтеграцію України?

Російський прапор над Мар'їнкою. Ситуація на фронті

Російські військові встановили прапор на південно-західній околиці Мар'їнки, що на Донеччині. В Інституті вивчення війни кажуть, що вони незначно просунулися в саме місто. Український Генштаб повідомив про п'ятдесят атак на позиції ЗСУ навколо Авдіївки.

Яка ситуація на Таврійському напрямку. Говоримо з представником Сил Оборони.

Пам'ятник Мацієвському і дискусія про нього

В українських соцмережах дискусія щодо пам'ятника вбитому українському військовому Олександру Мацієвському. Його встановили до Дня збройних сил в Києві. Одні кажуть – скульптура вражає реалістичністю і дуже «сильна». Інші називають її кічем і недоречністю. То як правильно увіковічити пам'ять про героїв - чи є взагалі правила і чому це важливо для суспільства?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок: