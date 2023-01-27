ЗСУ дізналися план Росії на Донбасі, навіщо Лавров поїхав до Африки

- Після захоплення Соледара російські окупанти зосередилися на штурмі Площанки, Невського та Червонопопівки Луганської області, Бахмута, його околиць та Мар'їнки Донецької, а також Вугледару.
- Військові аналітики припускають, що ціль-максимум Росії на Донбасі на цьому етапі – перерізати трасу Т0504 Костянтинівка-Бахмут, щоб фактично перерізати постачання Бахмуту.
- Також окупанти підбираються до Костянтинівки – важливого транспортного вузла Донбасу та опорного пункту ЗСУ. Росія вже обстрілює його передмістя Часів Яр із нещодавно захопленої Кліщіївки Донецької області.
- Водночас британська розвідка стверджує, що російські пропагандисти сильно перебільшують успіхи армії Росії поблизу Оріхова та Вугледару – в останні дні телеграм-канали «Z-патріотів» повідомляють про прорив російських військ на Запорізькому напрямку.
- «Існує реальна можливість того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись показати, що російська операція набирає обертів», – зазначили у розвідці. Можливо, це пов'язано з тим, що Росія намагається відвернути увагу ЗСУ від спрямування головного удару – на Костянтинівку.
- Путін готує новий наступ в Україні, одночасно готуючи свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками, – повідомило інформагентство Bloomberg, поспілкувавшись із чиновниками, близькими до Кремля.
Де Росія готує основний удар в Україні найближчим часом?
Чи зможуть ЗСУ утримати Бахмут і завадити просуванню окупантів до Костянтинівки?
І який розрахунок Путіна, якому бракує сил для спроб захопити Київ?
Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: