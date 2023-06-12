ЗСУ звільняють села на Донеччині: інтенсивність боїв, протидія російської армії

Як іде наступ українських Сил обороні на Донбасі?

Кілька звільнених сіл на Донеччині. У Силах оборони звітують про просування української армії на кількох напрямках.

Що відбувається у населених пунктах, які вже під контролем ЗСУ? І який спротив чинить російська армія?

Про це і не тільки у програмі Свобода Live:

Що ж зруйнувало греблю Каховського водосховища?

Каховська ГЕС могла витримувати ядерні удари і землетруси. А щоб її підірвати потрібні були сотні кілограмів вибухівки в спеціальних місцях та фахівці-консультанти.

Свобода Live ексклюзивно поспілкувалася з гендиректором Укргідроенерго про Каховську ГЕС.

Гарантії безпеки для України: коли і які?

У Парижі шукають безпекові гарантії для України. Лідери Франції, Німеччини та Польщі вечеряють у Парижі перед самітом у Вільнюсі. Президент Зеленський напередодні заявив, що найкращою гарантією безпеки для України є членство у НАТО.

На що розраховувати Україні? Докладніше у Свобода Live.