Волкер: ЄС і США повинні розглянути питання про посилення санкцій проти Росії

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що Європейський союз і США повинні розглянути питання про посилення санкцій проти Росії.

Про це спецпредставник Держдепартаменту США сказав в інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

«Після агресії Російської Федерації в Керченській протоці відносини з Москвою перебувають на новому рівні. Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, а європейці та американці повинні розглянути подальші санкції», – зазначив Волкер.

Дипломат також наголосив, що росіяни повинні звільнити українських моряків та кораблі, захоплені 25 листопада у Керченській протоці.

Крім того, Волкер зазначив, що не вірить в те, що воєнний стан в Україні було запроваджено, нібито через те, що президент України Петро Порошенко хоче перенести президентські вибори.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди окупованого Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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