Радіо Свобода Daily: елітна нерухомість очільника економічного управління СБУ

Елітна нерухомість захисників економіки

Хоч СБУ всіляко намагається приховати за грифом таємності декларації не лише своїх секретних спецагентів, а й публічних працівників, «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») продовжують викривати розкішний спосіб їхнього життя.​ Після гучного розслідування про працівників управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, які заробляють на місяць в середньому 15 тисяч гривень, але їздять на авто в десятки тисяч доларів, журналісти програми придивилися до керівника цього підрозділу Сергія Конохова. Якою нерухомістю він володіє та чи може дозволити собі все це?

«Перебудувати Лавру»

І ще одне, не менш приголомшливе відкриття журналістів «Схем» про перебудову «Києво-Печерської лаври». Схоже, на території об’єкту руйнують і перебудовують пам’ятки архітектури та зводять нові об’єкти без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проектно-дозвільної документації.

Від колишніх працівників заповідника редакція отримала матеріали моніторингу відділу охорони та моніторингу стану нерухомих пам’яток заповідника та зафільмувала об’єкти, про які йшлося. Порівняти, як змінилися деякі будівлі на території Києво-Печерської лаври, можете і ви.

Заселити Крим

Від столиці до Криму. Нещодавно на сайті Агентства «Крымские новости» (QHA) з'явилася інформація про те, як окупований Росією український Крим заселяють людьми з Росії. За повідомленнями QHA, основну частку приїжджих становлять митники, співробітники ФМС, судді, прокурори, співробітники МВС і держчиновники Росії. Окремо вербують медпрацівників, будівельників, а також військових і працівників ФСБ. У цілому ‒ з урахуванням сімей контрактників, офіцерів і військових фахівців ‒ із сусідньої Росії на окупований півострів завезли приблизно 120-130 тисяч людей. Про те, як російська влада намагається змінити населення Криму приїжджими, читайте за лінком.

А тепер коротко про те, що Вам теж, очевидно, варто знати.

Верховна Рада зобов’язала всі будинки встановити лічильники на тепло і воду, а також збільшила штраф за паркування і зупинку на місцях для інвалідів до тисячі гривень.

В цей час Київрада проголосувала за права котів жити у підвальних приміщеннях. (Так, про це теж не завадить знати:))

Карпатські буддисти

Такі справді існують. Адже у селі Кривопілля на Івано-Франківщині знайшли новий дім буддисти із Донецька. Вони були вимушені залишити свою громаду на Донбасі та переїхати у Карпати, щоб продовжити свою духовну діяльність. За допомогою молитов та практик монахи сподіваються вплинути на перебіг подій та припинити військовий конфлікт на Сході. Як? Дивіться в ексклюзивній публікації, що завершує сьогоднішній огляд.

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