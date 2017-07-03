Представник Трампа візьметься за питання Донбасу. Як США змінять формат переговорів?

США зацікавлені врегулювати конфлікт на Донбасі, тому спецпредставник, якого вони делегують для цього, матиме надширокі повноваження. Так прокоментував військовий експерт Сергій Грабський заяву колишнього посла США в Україні Джона Гербста про домовленість Трампа і Тіллерсона призначити спеціального представника, який відповідатиме за проблему сходу України. Водночас експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін підтвердив: американський представник справді матиме широкі повноваження і буде незалежною фігурою, однак рішучість його дій залежатиме від внутрішньополітичної ситуації в Україні.

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​– Якими можуть бути повноваження такого спецпредставника США?

Сергій Грабський: Для цього треба розуміти, які завдання ставлять перед собою США. Їм треба врегулювати цей конфлікт, і тому, безумовно, повноваження цього представника можуть бути дуже широкими. Не забуваймо, що США уже присутні в нашому регіоні у вигляді підрозділів збройних сил, які виставлені для забезпечення кордонів НАТО – у Польщі, країнах Балтії.

У США зростає розуміння того, що ситуація в Росії скочується до непередбачуваної

Також у США зростає розуміння того, що ситуація в Росії скочується до непередбачуваної, і тому з метою уникнення дуже негативних наслідків присутність такого представника в цьому форматі буде вкрай необхідна. Поки це не дуже помітно, але це зростання протестних настроїв (у Росії – ред.) і є побоювання, що російська влада не може представити зрозумілу програму дій, як уникнути цих негараздів.

Фото із Facebook-сторінки Сергія Грабського

Олександр Потєхін: Досить довго політики США щодо України не було. Тому я вважаю, що це наступний крок. Спецпредставник буде мати великі повноваження, він буде досить незалежною фігурою. Водночас треба розуміти, що створення посади ще ні про що не говорить.

Українське питання жодним чином не може бути вирішене за рахунок якогось масштабного компромісу Заходу з Москвою

Роль цього уповноваженого і взагалі прогрес участі США в припиненні війни залежить від внутрішньополітичної ситуації США. Трамп, дійсно, робить одну помилку за другою, він вперто прокладає собі дорогу до імпічменту. І я думаю, що при цьому розкладі українське питання жодним чином не може бути вирішене за рахунок якогось масштабного компромісу Заходу з Москвою.

– А чи не посилиться тиск також і на Україну стосовно виконання Мінських угод?

Сергій Грабський: Україна виконує угоди і жодного сумніву в цьому немає в американської адміністрації. Є чітке усвідомлення, що без вирішення безпекових питань інші фактори розглядати просто безглуздо. Тому є надія, що тиск посилиться саме в безпекових питаннях, і він буде виражений у наданні Україні оборонної зброї і підвищенні бойової спроможності наших підрозділів.

– Російська сторона ніби не проти призначення такого представника чи посла. Чи зможе цей американський посол посадити за стіл переговорів російську сторону, Путіна саме не в статусі стороннього спостерігача, а саме як агресора, сторону, яка спричинила конфлікт в Україні?

Сергій Грабський: Тут не йдеться про те, щоб посадити за стіл Путіна чи когось іншого. Логіка цього полягає в тому, що Росія піде з Донбасу, розуміючи, що жодне її намагання встановити контроль над Україною буде призводити до подальшого погіршення ситуації всередині країни.

Завдання цього представника – унеможливити будь-який негативний розвиток подій в цьому регіоні, посиливши тиск на Росію і підтримавши Україну

І саме в цьому аспекті можна розглядати посаду такого представника. Тому що Америку передовсім турбує мир і спокій в регіоні в цілому. Тому завдання цього представника – унеможливити будь-який негативний розвиток подій в цьому регіоні, посиливши тиск на Росію і підтримавши Україну.

– У чому інтерес США, коли йдеться про врегулювання ситуації на Донбасі?

Олександр Потєхін: Для Трампа Україна має значення виключно в його відносинах, по-перше, з Конгресом, а по-друге, з іншими впливовими політичними силами у США.

За власним бажанням або за будь-яких дипломатичних умовлянь вона (Росія) з Донбасу не піде

Для Росії єдина мета, яку вони переслідують і завжди будуть переслідувати – це здача Донбасу американцями росіянам. На Трампа, дійсно, є тиск професійного співтовариства, дипломатичного і безпекового, тиск Конгресу, тому в цьому плані Україна важлива для США. Москві потрібне затягування, за власним бажанням або за будь-яких дипломатичних умовлянь вона з Донбасу не піде.

– Після вбивства полковника Головного управління розвідки Максима Шаповала у Києві, затримання днями двох російських військових, хибних замінувань низки станцій метро у Києві експерти заговорили про можливий перехід Кремля та контрольованих ним бойовиків «ЛНР» та «ДНР» до нової тактики – до терористичних атак. Як ви оцінюєте такі припущення?

Сергій Грабський: Зі стратегічної точки зору Росія вже програла на Донбасі і вона не може нарощувати свій потенціал задля того, щоб досягти перемоги військовим способом. Тому вона буде зараз використовувати і методи терору, і намагатиметься грати у довготривалу політичну гру, але при цьому треба розуміти, що час і можливості Росії обмежуються з кожним днем. Тому ми маємо бути готові, що такі відчайдушні кроки ніяк не пов’язані з бойовими діями, а саме терористичні атаки будуть і надалі відбуватися на нашій території. Тому зараз ми маємо бути готові дати відсіч саме терористичним атакам.