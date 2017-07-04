В Миколаївській області сталося обрушення школи, жертв немає

В місті Новий Буг Миколаївської області ввечері 3 липня сталося часткове обрушення зовнішньої стіни та перекриттів у школі № 1. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«3 липня о 21:30 у місті Новий Буг… сталося часткове руйнування зовнішньої стіни та перекриття між першим, другим та третім поверхами будівлі Новобузької загальноосвітньої школи №1. Дані приміщення останні три місяці не експлуатувалися, через тріщини у зовнішній стіні. Жертв та постраждалих немає. Причини руйнування та розмір матеріальних збитків наразі встановлюються», – ідеться в повідомленні.

«Станом на ранок 4 липня на місці працює штаб з ліквідації наслідків події. Силами оперативно-рятувального підрозділу проводиться розгортання мобільного пункту життєзабезпечення», – додають рятувальники.

Менш як рік тому, у жовтні 2016 року у школі № 6 міста Василькова на Київщині обвалилася капітальна стіна з першого до третього поверху. На той момент у навчальному закладі були присутні 589 дітей та 42 працівники, серед яких педагоги та адміністративно-господарський персонал. Постраждалих у результаті тієї аварії не було.